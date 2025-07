Hrvati otkrili čudna iskustva: 'Na otoku sam prodavao karte, a onda me lik pitao kako busom doći do Splita?'

Brojni Hrvati koji rade u uslužnim djelatnostima svakodnevno se susreću sa zanimljivim ljudima. Neki ih naljute, a neki ih i dobro nasmiju. Svi se uvijek sjećaju nekih dogodovština s kupcima, a pamte i one koji su ih svojim neobičnim zahtjevima oduševili. Na Redditu je jedna korisnica postavila status: 'Najgluplja pitanja koja su vam mušterije postavile?'. "Sigurno je ovo pitanje već bilo, ali sad već sigurno imate novih priča, pa da vas čujemo. Jedno od glupljih pitanja koje sam čula je kad me je jedan "nazovi gospodin" pitao koji on broj cipela nosi, ja rekla nemam pojma piše vam na cipeli, a on meni da nisam kvalificirana za rad u dućanu. Onda sam mu odgovorila pa zato jer nemam kvalifikacija i radim u dućanu ( inače imala sam 15 godina)". Uslijedili su broni odgovori ljudi sa sličnim iskustvima.

"Jednom me neka žena pitala je li okej jesti svježu ribu koja je 2 tjedna stajala u frižideru", "Kao studentica sam radila u dućanu s donjim rubljem i jedan dan mi je došao neki lik da traži grudnjak za svoju curu. Kao uvijek sam pitala koju veličinu treba za curu, na sto je on rekao "cura mi ima takve grudi tko ti pa procijeni", neki su od komentara. "Mjesto radnje kvartovski kafić, gdje je moja želja da iskusim kako je biti konobar prešla u realizaciju.. Prvi radni dan dolazi čovjek i pita me može li on sad dobiti pivo i da plati odmah, ali će popiti samo pola, ostalo da mu ostavim na šanku tj. da ne prospem i da će se vratiti za par sati da to popije.. jer ide u kladionicu i planira potrošiti sve novce i ako mu sve to padne on će se vratiti i završi to sto mu je ostalo u boci. Konobarska karijera je trajala ekstremno kratko i svaka čast svim konobarima", napisao je drugi korisnik.

A neki su podijelili i one neke malo čudnije. "Kad sam na otoku prodavao karte za Jadroliniju jedan mladi momak me pitao može li busom do Splita. Ja sam mu se približio i šapnuo 'Na otoku si. Okružen si morem s četiri strane svijeta. Na koji način misliš busom ici do kopna?' A on je kimnuo glavom", "Servis mobitela, čudan stariji lik ulazi, stavlja naušnice na pult i pita da mu ih stavim na uši", "Bio sam radio u korisničkoj podršci i zove naša korisnica i kaže kako joj naš program ne radi, samo joj je crni ekran. Pitam ju što se točno dogodilo, kaže ništa da joj je samo crni ekran i da ništa ne radi. Pitam ju ako je uključen komp i kaže da nije... Rekao sam joj da komp mora biti uključen kako bi radila u programu", dodao je drugi.

Neki su se prisjetili i zanimljivih scena. "Radila sam u dućanu, u to vrijeme na blagajni. Znaci kupci si uzmu kaj hoće, sami biraju i ja je l' cijelu smjenu sjedim i kuckam artikle kako to već ide. Dobar dan, doviđenja, oh susjed - dobar dan doviđenja. Dolazim doma, umorna, odem malo leći kad eto netko sjeo na zvono..

Susjed: Kako si mi se usudila prodat pokvarenu lubenicu? Bezobrazno od tebe da tako susjedu uvališ.

Ja: Uzmite račun i lubenicu i vratite u dućan.

Susjed: Bacio sam sve, a ti mi vrati novce.

Ja: pa niste ju od mene kupili da bi vam ja novce vraćala.

Na to me nešto ispsovao da sam bezobrazna balavica na kaj sam mu ja zalupila vratima", napisala je druga korisnica.

"Radila sam u dućanu. Strankinja je jela hrenovke iz pakiranja i dala mi omot da mogu naplatiti. Nasmijala se i rekla sori već sam načela. Skoro sam se izrigala kao sto je i ona vjerojatno ubrzo nakon" podijelila je svoje iskustvo druga.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje