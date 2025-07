Hrvate bocnuo zanimljivim pitanjem, stigle reakcije: 'U Zagrebu cijena takve prčvarnice ide na 500 eura, a netko zarađuje 900 eura'

Na Redditu je jedan korisnik stavio zanimljiv status po naslovom: 'Problemi koji imaju Hrvati nisu samo kod nas'. U par rečenica objasnio je što je primijetio. "Dakle, radim u inozemstvu s ljudima iz čitave Europe. I tako kroz razgovor s ljudima iz Italije, Francuske, Češke čak i Njemačke kada uđeš malo u dubinu shvatiš da i oni imaju slične probleme kao mi. Najam stanova pojede više od pola plaće, ako želiš kupiti nekretninu cijena leti u nebo, puno stranih radnika s istoka ruši cijenu radnog sata, samim time jača opće nacionalizam, kritike ka EU, inflacija, poskupljenje itd. U biti nismo samo mi ti koji imaju probleme doduše vjerojatno smo subjektivni pa mislimo da je nama najgore. Da se razumijemo nije kod nas sve super i u odnosu na ostatak Europe vjerojatno su naši problemi u državi veći nego u ostalim zemljama ali nismo jedini koji imaju takve probleme. Kad razgovaram s ljudima tko da slušam prosječnog Hrvata...", napisao je. A korisnici su pokrenuli burnu raspravu. Uslijedili su zanimljivi odgovori o plaćama, najmu, životnim troškovima... u ostatku Europe.

"Isto sam radio vani u nekoliko EU država i kaj se tiče nekretnina odnosno kupovine iste tu, jesi u pravu. Cijene za kupovinu se proporcionalno kreću s primanjima prosječnog čovjeka. Ista priča kao kod nas ako želiš imati svoju, bračni par 30+ godina otplate kredita.... Najam najjadnije prčvarnice je 1000 EUR tak ako netko misli da mu je na zapadu 2000-2500 plaća s kojom bude vodio high life život se grdno vara. Ali kad gledaš kako u Zagrebu cijena takve prčvarnice ide na 500 EUR, a netko zarađuje 900 EUR i da više od pola plaće za to očito je kako mu se isplati ispaliti van. Ljudi koji odu u EU neće poput naših djedova kao prije zaraditi za kuću u Hrvatskoj i novog BMW-a iz salona ali ipak neće preživljavati iz mjeseca u mjesec. To je razlika", napisao je jedan korisnik.

"S 2500-3000 eura plaćom vani ako plaćaš najam soma eura sigurno nećeš preživljavati iz mjeseca u mjesec. Nećeš ni živjet neki high life ali ćeš imat dovoljno za poštenu prehranu, povremeni izlazak, tu i tamo putovanja, te neke ostale stvari koje su još uvijek luksuz kod nas", napisao je drugi, pa je dobio i nekoliko odgovora: "Gdje to još ima 1000€/mj volio bih znati? Evo ja plaćam 1500€ u predgrađu Münchena. A u gradu ide od 1800€ pa na više", 'Erlangen kod Nürnberga, dvosobni stan 60 m2, 700 EUR warm. Za slične stanove cijene su do 1100 EUR max. Nije Njemačka samo München i Frankfurt", "To isto imaš u HR s 1500 eur plaće. U DE se išlo zaraditi novce, ne životariti od mjeseca do mjeseca...".

Rasprava se nastavila, pa se javio i korisnik iz Dalmacije. "Problem je liberalizam (čiji je kapitalizam ekonomski model) koji zagovara ukidanje svih barijera i omogućuje stranim firmama i kupcima da kroje tržište i na taj način podižu cijene svega. U nas u Dalmaciji je zbog toga situacija s nekretninama puno gora nego vani", napisao je. Neki su se i dotakli Italije. "Kao netko tko je živio u Italiji i plaćao rentu 1400 eura za stan od 55 kvadrata (doduše u centru Rima), da, problemi su svima isti. Rekla bih čak da se kod nas živi bolje nego u Italiji". Javio se korisnik iz Danske. "Živim u Danskoj, imam neto 4k€ plaćam stan 50kvadrata 700€ mjesečno. Živim u gradu od 100k cca stanovnika. Možda je u Kopenhagena skuplja renta ali su i plaće dosta veće. Mislim da nije loše uopće", "Isto Danska, 4800 neto, Odense. Kuća, novogradnja 100 kvadrata neto stambena površina, dvorište s natkrivenom terasom i ostavom, besplatni parking s punjačem za el. auto. 1400 eura. Kad platim rentu, ostaje mi 900 eura više nego smo tu imali na dvije plaće, a ostali životni troškovi isti kao u Hrvatskoj. Kad žena nađe posao, ne vidim što nas oko financija može više brinut'".

