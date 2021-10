Hrvat vlasnik Guinnessova rekorda: Spasio sam Antonija Banderasa, ali su me onda scenaristi odlučili ubili

Vlasnik Guinnessova rekorda u vožnji motora na – glavi (!), kaskader koji glumi u hollywoodskim blockbusterima, na intervju u Kolodvorskoj ulici u Kutini dovezao se na – električnom romobilu.

– Romobil je za grad čudo – kaže akrobatski vozač i kaskader Matija Podhraški (25), koji u garaži ima desetak motora.

Može li električni romobil na stražnji kotač?

– E, to je problem! Ne može. Mogu ga voziti samo na prednjem kotaču, na stražnji nema šanse da ga dignem, jer ima prednji pogon – smije se...

Riječ je o vozaču koji je još prije osam godina, na svjetskom prvenstvu akrobatskih vozača u Bugarskoj, imao najluđi trik na svijetu. Na svijetu! Videi s njegovim trikovima među pet su najgledanijih na planetu. Tri puta bio je prvak Njemačke, dva puta Austrije, ima europski rekord u vožnji na prednjem kotaču. Čovjek na dva kotača radi čuda...

Gablec sa Salmom Hayek

Koliko iznosi vaš Guinnessov rekord u vožnji na glavi?

– 4200 metara, postavio sam ga ovdje na državnoj cesti od Ilove do Kutine. Podrška u mojoj Kutini bila je nevjerojatna. Na cilju je bila čak i bakljada. Prvi sam i jedini koji je postavio rekord u toj kategoriji. Iako, mogao bih ja na glavi odvoziti i 20 kilometara. Ali kako ću zaustaviti promet? Ionako su svugdje gužve.

Foto: Privatni arhiv

Mogli biste na motoru odvoziti 20 kilometara na glavi?!

– Bez problema. I vjerojatno sam takav jedini na svijetu. Dečki s kojima se natječem na svjetskim i europskim prvenstvima mogu tek par stotina metara, ali ja bih mogao puno duže... Na treningu vozim i 45 minuta na glavi, a kada sam obarao rekord bilo je 12 minuta. Možda ću dogodine ponovo skidati vlastiti rekord.

Kako je voziti motor na glavi?

– Sve je obrnuto – smije se Matija pa nastavlja:

– Prvo sjednem normalno na motor, krenem. Onda se okrenem, vozim unatrag pa se postavim na glavu. I ruke su mi na upravljaču, mogu dodavati gas, skretati, kočiti, imam kontrolu. Problem je samo što se u nekom trenutku počinje miješati nebo i cesta. Nebo ti je dolje, a cesta gore. Treba biti koncentriran.

A europski rekord?

– Vožnja na prednjem kotaču 165 metara s 50 metara zaleta. To je mali zalet. Da je dozvoljeno više se zaletjeti, mogao bih na prednjem i napraviti i više od 200 metara.

Nema akrobatskog trika na motoru koji ne može izvesti, od vožnje na stražnjem, prednjem kotaču do stajanja na motoru, na glavi, obrnute vožnje, driftanja...

Kada ste počeli voziti motor?

– Kao i Mozart svirati klavir. S četiri godine. Ili je on s tri? (smijeh) Dakle, prvo sam na biciklu kao klinac naučio voziti na stražnjem kotaču i onda sam s četiri godine počeo voziti motor. Pa uspio podići skuter na stražnji kotač... I tako je to krenulo. Mama Marina i tata Božidar su cijeli život bajkeri.

Koji motor mama vozi?

– Mama vozi zeleni Kawasaki ZX 6R, isti model na kojem se i ja natječem, a tata Božidar crveno-bijelu Yamahu R6. Brat Filip i ja odrasli smo uz motore.

Koliko motora imate u garaži?

– A tko će to prebrojiti... Više od deset. Ma i više! Možda 12. Ili 13? Ne znam. Stalno se to kod nas mijenja. Ali moj najvažniji motor je Kawasaki ZX 6R, model 2019. Mamin je nešto stariji. Eto, nedavno sam vozio i baku Macu u Audiju R8 V10, željela je i ona vidjeti kako je u sportskom automobilu kakav sam imao na testiranju.

Jeste li vozili baku na motoru?

– Zasad ne, ni baku Macu ni baku Nadu. Ima vremena...

Brinu li se roditelji zbog vaših opasnih trikova?

– Kako dosad nisam ništa slomio, ne brinu se. Ali sam se zato natukao i izgrebao stotine puta... To je u opisu posla koji radim – stunt rider, akrobatski vozač.

Od kad vozite profesionalno?

– Od 17. godine. I da ljudi ne misle kako smo neka bogata obitelj, moraju znati da sam godinama radio u Njemačkoj na baušteli preko zime, nosio sam vreće cementa kako bih zaradio novac da mogu popraviti motore koje sam slupao radeći trikove ili kupiti nove po ljeti kad se vratim kući. Ljeti bih vozio, a zimi radio da zaradim novac. Nanosio sam se, kažem, vreća cementa...

Kao kaskader za vožnju (u Hrvatskoj postoji još samo jedan vozač iz Zaprešića), Podhraški je snimao i hollywoodske blockbustere. Film “Čuvaj me s leđa 2” (The Hitman’s Wife’s Bodyguard), u kojem glume Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Morgan Freeman i Antonio Banderas, snimao je u Rovinju, Poreču i Trstu.

– Ima jedna scena u kojoj Antonio Banderas bježi napadačima. I mi ga kaskaderi vozači u Land Roverima spašavamo. Htjeli su ga upucati, no mi smo ga pokupili autom, odjurili punim gasom i spasili. Međutim, u Trstu, u jednoj pucnjavi, mene su ubili! Bio sam statist. Mene Banderas nije spasio – smije se Podhraški.

Foto: Privatni arhiv

Sami se niste uspjeli spasiti?

– Bila je jedna scena u kojoj smo pucali iz Uzija, pravih, ali s mecima bez zrna. I to smo pucali satima, rekli bi: “Pali”, i mi bismo ispucali sve metke. I tako nekoliko puta. Međutim, pamtim da mi je dva dana zujalo u ušima nakon toga. Ali većinom sam vozio, jurio po ulicama i trgovima po Trstu, pa oko nekog dvorca. I kažem, u filmu sam i ja stradao. Ali ne od vožnje, već me scenarist odlučio – ubiti na filmu.

Što još pamtite sa snimanja?

– Sjećam se Salme Hayek, koja bi u pauzama s nama dolazila na gablec, vrlo su to skromni ljudi, normalni, veseli... Bilo mi je lijepo.

I što dalje?

– Pokazao sam se dobar, pa su me zvali na snimanje novog nastavka filma “Plaćenici” (The Expendables) u kojem glume Sylvestar Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Megan Fox... Sad ću kao kaskader raditi i s njima.

Hoćete li spašavati Arnolda Schwarzeneggera?

– A tko zna, moguće!

Jeste li u mladenačkoj sobi imali postere ovih glumaca? Arnieja ili Stallonea?

– Ma kakvi. Imao sam postere Valentina Rossija i Caseya Stonera! Prvaka MotoGP-a. To je moj život, motori, a što drugo?

Videi među pet najgledanijih

Osim kaskaderskog posla, i dalje se natječete u akrobatskoj vožnji, tko je tu najbolji na planetu?

– Dogodilo mi se, kao i mnogim vrhunskim sportašima, da sam vlastite idole počeo pobjeđivati. Kako sam dolazio na europska i svjetska prvenstva, tako sam susretao najbolje iz cijelog svijeta, koji su sada meni gledali u leđa. Danas sam prijatelj sa svojim idolima poput Amerikanca Billa Dixona, Arasa Gibieže iz Letonije ili Poljaka Marcina Glowackog.

Maneken ste Monster Energyja, iste tvrtke koja sponzorira i Valentina Rossija. Koliko pomaže kad takva svjetska firma, konkurent Red Bulla, stane iza mladog vozača?

– Dugo su me pratili te sam ove godine i potpisao ugovor. To mi je odskočna daska u svijet, oni će mi pomoći da trikove i akrobatske vožnje vozim na njihovim eventima. Recimo, nedavno sam bio na Pink Wingsu na Željavi, možda ću jednoga dana i voziti pred velikim publikama, na stazama diljem svijeta u pauzama motociklističkih natjecanja. Vidjet ćemo, tek smo počeli. Kao vozač vozim i za momčadi Intercars Hrvatska i Motul TehnoLub. Kažem, više ne moram nositi vreće cementa preko zime, već se samo koncentrati na trening. Posljednje dane često provodim na Grobniku, vozio sam i na stazama poput Hockenheima ili kultnog Nürburgringa. No vožnja na stazi i akrobatska vožnja dva su posve različita stila.

Koliko su videi vaših trikova gledana?

– U tri mjeseca ove godine imao sam 18 milijuna pregleda. U dvije godine prikupio sam više od 400 milijuna pregleda na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, TikToku. Ima jedan video koji sam ima 80 milijuna pregleda. Preko noći postaju viralni, gleda ih cijeli svijet, trikovi se mogu vidjeti na mnogim televizijama. Ljudima je to atraktivno, fora... Usto, ti su videi među pet najgledanijih na svijetu. Samo nas petorica na planetu imamo toliko pregleda.

Vozi li se i vaš pas na motoru?

– Naravno! Francuski buldog, ime mu je Rocky Balboa, ima tek šest mjeseci, ali i on voli malo se provozati.

Je l’ istina da nemate vozačku za motor?

– Istina je... Nemam. Nemam još! Nikako da stignem položiti. Evo, sad se autoškola Croatia Start iz Splita ponudila da besplatno dođem kod njih polagati. Ne bih li ih malo promovirao, da mogu reći da je Guinnessov rekorder i svjetski prvak kod njih položio vozački za motor. Za automobil imam dozvolu.

Biste li uspjeli položiti vozački iz prve?

– Nisam siguran u svoje sposobnosti (smijeh). Možda da, a možda ne. Vidjet ćemo!