Hrvat s plaćom od 2000 eura na kraju mjeseca nema ništa: 'Znam sva pravila, ali novac samo curi'

Objava anonimnog korisnika na hrvatskom Redditu izazvala je snažan odjek jer je, čini se, precizno pogodila stvarnost s kojom se suočava sve veći broj građana, čak i onih s iznadprosječnim primanjima. U svojoj objavi mladić otvoreno opisuje vlastitu financijsku situaciju koja ga, unatoč solidnoj zaradi, dovodi do potpunog iscrpljivanja budžeta već prije kraja mjeseca.

Kako navodi, njegova mjesečna neto primanja kreću se između 1700 i 2000 eura, pritom nema trošak stanarine, a automobil koristi rijetko. Ipak, unatoč tim olakotnim okolnostima, tvrdi da na kraju mjeseca ne uspijeva zadržati niti jedan euro. Posebno ga frustrira činjenica da je, kako sam kaže, dobro upoznat s teorijom upravljanja osobnim financijama, od vođenja evidencije troškova do planiranja budžeta – no u praksi mu ništa od toga ne daje rezultate.

"Doslovno imam osjećaj da novac curi, ali ne na neke očite gluposti", napisao je, pritom moleći druge korisnike za konkretan savjet koji bi mu pomogao uvesti financijsku disciplinu. Kao glavne razloge takvog stanja istaknuo je troškove koje mnogi smatraju neizbježnima. Riječ je prije svega o izdacima za kvalitetnu prehranu, meso, ribu, voće i povrće, ali i o vrlo aktivnom društvenom životu. "Često počastim, kave, cigarete, pića, izlasci... stalno su neke svadbe, rođendani, krštenja, a ne živim u mjestu odakle jesam pa me i to izuje", požalio se.

Reakcije ostalih korisnika bile su brze, izravne i prilično podijeljene. Dok su pojedini pokazali razumijevanje i naglasili kako je iznos od 2000 eura danas tek dovoljan za pristojan život, većina komentara bila je znatno oštrija. "Prestani jebeno častit ljude stalno", poručio mu je jedan korisnik, dok je drugi sažeo situaciju starom poslovicom: "Ti si još jedan koji bi i da prdne i da stisne. E da te obavijestim, neće da može".

Kao jedan od ključnih uzroka problema istaknuta je i društvena norma velikodušnosti, često prisutna u regionalnom kontekstu. Autor objave pokušao je objasniti svoju poziciju riječima: "U Hrvatskoj je sramota donijeti nekome manje od 150 eura u koverti. Nema stolice ispod 100 eura", no brojni su mu poručili da je nužno postaviti osobne granice.

Savjeti su varirali od umjerenih do radikalnijih. Neki su preporučili vrlo konkretne metode, poput ograničavanja gotovine koju nosi na druženja, dok su drugi zagovarali značajno smanjenje izlazaka i češće okupljanje u kućnoj atmosferi. Iako je sam autor zamolio da mu se ne ponavlja savjet o vođenju evidencije troškova, upravo je to bio najčešći prijedlog. Mnogi su mu sugerirali korištenje specijaliziranih aplikacija kako bi stekao jasniji uvid u to gdje mu novac zapravo odlazi – euro po euro.

Ova osobna ispovijest zapravo otvara širu sliku ekonomskih okolnosti u Hrvatskoj. Iznos od 2000 eura, koji značajno nadmašuje prosječnu plaću (1511 eura u siječnju 2026.), više ne predstavlja jamstvo financijske stabilnosti. U uvjetima kontinuiranog rasta cijena, osobito hrane i usluga, te inflacije koja je u ožujku 2026. dosegnula 4,8 posto, realna vrijednost prihoda sve je manja.

Dio problema leži i u psihološkom obrascu ponašanja. Stručnjaci iz područja bihevioralne ekonomije ističu kako ljudi često preferiraju trenutačno zadovoljstvo u odnosu na dugoročnu financijsku sigurnost. Društveni pritisak i potreba za prihvaćanjem dodatno potiču potrošnju, osobito u sredinama gdje su druženja i velikodušnost duboko ukorijenjene vrijednosti.

Rasprava koja se razvila pokazuje kako ne postoji jednoznačno rješenje. Uspješno upravljanje osobnim financijama zahtijeva kombinaciju discipline, jasno postavljenih granica, ali i strateškog razmišljanja. Kako je jedan od sudionika rasprave zaključio, dugoročno rješenje možda ne leži samo u smanjenju troškova, već i u povećanju prihoda.

*Uz korištenje AI-ja