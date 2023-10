Hrvat opisao neugodan susret s poskokom na Hvaru: Ovo je bila iznimna situacija

Prošlog tjedna, na otoku Hvaru, Roko Roić, 46-godišnji penjač i IT poduzetnik, doživio je ugriz poskoka, jedne od najotrovnijih zmija u Hrvatskoj. Opisao svoje iskustvo i kako je uspio doći do seruma koji mu je spasio život. Roić je bio na Hvaru, razgledavajući stijenu na kojoj bi moglo biti novo penjalište, piše Index. Iako penjališta obično nisu stanište zmija, ova stijena je bila nova i divlja, pa su zmije ostale na njoj. Roića je ugrizla zmija dok je pokušavao skratiti put do stijene penjući se po njoj.

Unatoč ugrizu, Roić je ostao smiren i slijedio pravila - bez podvezivanja, kompresije, ili isisavanja otrova. Popeo se do automobila i stigao do Hitne pomoći u Jelsi, ali tamo nije bilo seruma. Umjesto toga, dobio je antibiotik i poslan je na trajekt za Split. Na trajektu su počeli djelovati simptomi otrova, uključujući nekontroliranu stolicu i povraćanje. U bolnici u Splitu Roiću je napokon administriran serum, pet sati nakon ugriza. Nakon što je serum počeo djelovati, Roić je bio stabilniji, iako mu je natekla ruka.

Roić sada oporavlja kod kuće, s mirovanjem, povišenom rukom i hladnim oblozima. On naglašava da je penjanje siguran sport u normalnim uvjetima, ali ovo je bila iznimna situacija na divljoj stijeni.

Otrov poskoka djeluje hemotoksično, razarajući tkiva i uzrokujući poremećaje u krvnom optoku. Prepoznavanje ugriza otrovnice je ključno, a postupak nakon ugriza treba biti brz. Podvezivanje, rezanje rane, i isisavanje otrova se ne preporučuju. U Hrvatskoj su rijetki smrtni slučajevi od ugriza zmija, ali pravilan postupak nakon ugriza može spasiti život.

