Hrvat heroj u Nizozemskoj: 'Beživotno tijelo samo je govorilo 'help me', usne su mu počele plaviti'

Marko Rakuljić (35) iz Krila Jesenice, pomorac na privremenom radu u Nizozemskoj, proglašen je herojem tjedna u toj zemlji nakon što je od utapanja spasio njihova državljanina. On je iz hladne rijeke, čija je temperatura bila tek pet stupnjeva, u gradu Arnhemu izvukao muškarca koji je već bio na izmaku snaga.

Priskočio je u trenucima kad su na terenu već bile žurne službe, piše Dnevnik.hr.

- Nisu ga mogli dignuti gore jer on nije imao snage da se uhvati za tu splav malo čvršće, pošto mislim da je već imao šok i upadao je u hipotermiju - rekao je Marko Rakuljić koji je na pomoćnoj splavi, koja služi za pranje broda, doveslao do unesrećenog.

- U jednome potezu sam ga izvukao van, očito je adrenalin učinio svoje jer da mi sad date devedeset kila da ih tako dignem nema šanse da bi to napravio - kaže Marko i dodaje:

- Beživotno tijelo koje se smrzavalo i samo je govorilo 'help me, help me'. Usne su mu počele plavit. Skinuo sam svoju majicu, pokrio ga - kaže Marko.

Policija ga je nagradila zahvalnicom i poklonom.

- Rekao sam glavno da je on u redu, ne trebate vi meni nosit ništa, ali sutradan su došli s buketom cvijeća i zahvalili se i eto sad sam ja u Nizozemskoj heroj tjedna kako oni to kažu. Ja sam samo napravio ono što su me naučili babe, dide, tete - govori Marko.

