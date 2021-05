Hrebak o koaliciji Bajsa, SDP-a i DP-a: Mnogi su se kleli da nisu žetoni

Jučer sam rekao da se nadam da neće doći do političkog trgovanja, a danas su me već uvjerili drugačije. Domovinski pokret i SDP u koaliciji dokazuje da ako imate dovoljno žetončića, možete dobiti žetone. Ništa neuobičajeno i ništa neviđeno, uglavnom loše – tako je ponovno izabrani gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak komentirao danas predstavljenu koaliciju Damira Bajsa, SDP-a i Domovinskog pokreta.

– Mnogi su se kleli da nisu žetoni, mnogi su i mene prozivali da sam žeton. No, mislim da sam ove četiri godine bio dovoljno vjerodostojan. Nekima se možda ne sviđa koalicija u kojoj HSLS jest, ali mi već šest do sedam godina surađujemo s HDZ-om i toga se ne sramim – kaže Hrebak. Zagovarati nešto u kampanji, a s druge se strane ponašati sasvim suprotno kada kampanja završi, vrlo je loše, tvrdi.

– HSLS je ostvario treći rezultat u županiji, ako bi netko trebao pretrčavati, onda smo to mi, ali to ne bi bilo vjerodostojno. Ako zagovaramo promjene, ne možemo pretrčati onima za koje smo zagovarali da treba mijenjati. Možemo ići i na jednu i na drugu stranu, ali onda se to zvpv trgovačka koalicija – poručio je između ostalog aktualni gradonačelnik Hrebak koji je pobjedu odnio već i prvom krugu s gotovo 70 posto glasova.

Podržava li ovaj potez Škoro?

Segment u kojem se spaja SDP kao lijeva stranka s nečim što se zove Domovinski pokret nema veze jedno s drugim. Podsjetio se i napada od strane SDP-a.

– Bio sam podvrgnut takvim napadima vezanim za Matea Horvata (DP) koji je tada bio član HDZ-a i koji se slikao s majicom “Za dom spremni”. On je moralno podnio ostavku upravo na zahtjev SDP-a kojima je tada doslovno pjena išla na usta. Htjeli su da se Horvat makne iz Savjeta mladih jer je to veličanje fašizma i ostalog dok sada taj isti Horvat nikakvih problema nema da sklapa koaliciju na Županijskoj razini sa SDP-om. Baš me zanima što će na to reći gospodin Škoro – rekao je Hrebak. Referirajući se na Horvata koji je sada u Domovinskom pokretu, ali i u vezi s kćerkom kandidatkinje Domovinskog pokreta, Dubravke Dragašević.