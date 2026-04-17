Povratak velikog igrača: Petrokemija obara rekorde i vraća izgubljena tržišta

Još od početka srpnja 2025. naš najveći proizvođač mineralnih gnojiva Petrokemija radi bez prestanka i u punom kapacitetu. A što to znači vidi se i iz podatka da Petrokemija troši i do četvrtine ukupno potrošenog plina u Hrvatskoj. Zimi, kada je najveća potrošnja zbog kućanstava, u kutinskom industrijalcu u pravilu se zaustavljalo proizvodnju i radilo redoviti remont postrojenja, no ove godine proizvodnja nije stala. Ne staje ni sada kada su svjetska geopolitika i okolnosti stvorili situaciju u kojoj je na svjetskoj razini cijena plina ponovno porasla, a umjetno gnojivo postala deficitna i tražena roba.