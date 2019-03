`Hrabrost Josipa Jovića i svih koji su sudjelovali u akciji Plitvice predstavljala je krik Hrvatske za slobodu`

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je na komemoraciji za 28. obljetnicu akcije "Plitvice", koja je okupila brojne visoke uzvanike, kako je upravo ondje, na Uskrs 1991., akcijom Plitvice označen put kojim je Hrvatska morala doći do svoje slobode i samostalnosti.

"Odluka i zapovijed prvog hrvatskog predsjednika da se pokrene ova akcija, da se suzbiju oni koji su se odlučili pobuniti protiv ustavno-pravnog poretka RH i biti igla velikosrpske agresije, trenutak koji se zbio ovdje označio je što će tzv. JNA činiti na prostoru RH u danima mjesecima i godinama koji su uslijedili", rekao je premijer.

Istaknuo je kako je upravo hrabrost Josipa Jovića i svih koji su sudjelovali u toj operaciji predstavljala krik Hrvatske za slobodu i početak stvaranja, ne samo dobro organiziranih postrojbi hrvatske policije, nego su bili i jezgra stvaranja hrvatske vojske.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Štedul Fabac/Pixsell

"Ta žrtva svih hrvatskih branitelja koju su utkali u slobodu Hrvatske i samostalnost domovine, u njen put prema demokraciji, prosperitetu i razvoju snažna je i ključna obveza svih onih koji danas obnašaju različite dužnosti u Hrvatskoj da zajednički stvaramo uvjete za kvalitetniji život svih koji žive u Hrvatskoj", dodao je.

Plenković je napomenuo i kako bez hrvatskih branitelja ne bi bilo države, institucija, slobode, ni članstva u EU ili NATO-u. "Stoga je pred svima nama zadaća da s puno rada, entuzijazma, poštovanja prema hrvatskim braniteljima i onima koji su dali sve za Hrvatsku, činimo sve kako bismo u društvu preokrenuli one trendove koji žele pesimizam, defetizam, malodušje i okrenuli se vrijednostima rada, postignuća, optimizma, prosperiteta i razvoja", zaključio je premijer.

Grabar-Kitarović: Zahvalnost ne smije biti samo na riječima

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je kako je nakon pakračke bitke akcija na Plitvicama bila još jedna hrvatska pobjeda koju je izvojevela hrvatska policija, "jedina oružana sila koju smo tada imali, jezgra buduće pobjedničke hrvatske vojske".

"Ovaj dan pamtimo i kao krvavi Uskrs je je ovdje poginuo Josip Jović, a više je branitelja ranjeno", dodala je, zahvalivši mu na hrabrosti i ljubavi za domovinu, te žrtvu mladog života koji je dao za našu slobodu i neovisnost.

"Istodobno se sjećamo svih ranjenih suboraca, poginulih branitelja, ranjenika, invalida, nestalih, svih obitelji koje izgubile bližnje te prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana kojega si slijedio jer si mu vjerovao, kao i sav hrvatski narod i građanin koji je neovisno o vjeri i naciji volio Hrvatsku. On je tada trebao donositi teške odluke, ali je imao viziju za budućnost i mudrost za veliku povijesnu zadaću stvaranja neovisne Hrvatske, a što najvažnije, imao je puno povjerenje u svoj hrvatski narod, hrvatskog čovjeka. Bez oslonca na narod ni najbolja vizija ne može se ostvariti", istaknula je.

Predsjednica smatra kako zahvalnost ne smije ostati samo na riječima. "Zadaća stvaranja države nije završena njenom obranom i oslobođenjem u Domovinskom ratu. Kao što je prije 28 godina jedna generacija obranila hrvatsku državu, današnji naraštaj ima jednako zahtjevnu zadaću - graditi Hrvatsku zemljom života i blagostanja", naglasila je.

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Štedul Fabac/Pixsell

Po njezinim riječima, to je zadaća sviju, počevši od političara na vlasti i u oporbi koji su demokratski odabrani kako bi stvarali uvjete da građani imaju perspektivu dostojanstvenog života u Hrvatskoj. "To znači i izgrađivati snažnu državu u kojoj je više brojnih obiteji, zaposlenih i uspješnh poduzetnika, u kojoj se poštuje i vrednuje rad, te je više dijaloga, solidarnosti i optimizma, ukratko to znači društvo u kojem će biti više zadovoljnih ljudi", ustvrdila je.

Smatra da je dobro, što za razliku od 1991. danas imamo saveznike u NATO savezu i partnere u EU te smo članovi s mnogih međunarodnih foruma, "no sve je to samo sredstvo da bi s više sigurnosti i samopouzdanja uspješnije gradili svoje društvo i državu".

"Okosnica našeg obrambenog sustava moraju bit naše oružane snage, moramo ih nastaviti osnaživati i modernizirati, mi smo odgovorni za budućnost Hrvatske i uvijek se moramo ponajprije uzdati u sebe, vlastite sposobnosti i naše narodno zajedništvo", dodala je.

"Kada je Josip Jović sa suborcima sjeo u autobus znao je kamo ide, ni on ni suborci nisu se dali zastrašiti tenkovima i transporterima, krenuli su u borbu jer su vjerovali u svoje zajedništvo i smisao žrtve koju će morati podnijeti za budućnost svog naroda", napomenula je, dodavši da je ta budućnost i naša zadaća.

"Zapreke i izazovi nisu manji nego 1991. samo su drugačije, demografsko stanje je najveće među njima i moramo mu se još više posvetiti, i taj i sve druge izazove možemo svladati ako znamo kamo i zašto idemo i ako idemo zajedno. Čvrsto vjerujem da je ključ budućnosti u narodnom zajedništvu", naglasila je predsjednica.

Pogledajte i video U Westinu održana svečanost u povodu 10.godišnjice pristupanja RH u NATO