Horor u njemačkoj bolnici: Vadili dijelove lubanja iz leševa, policija upala u kliniku

Afera koja je zgrozila Njemačku izbila je u Sveučilišnoj bolnici Carl Gustav Carus u Dresdenu, gdje su tri zaposlenika osumnjičena da su bez dozvole uklonila dijelove lubanjskih kostiju – konkretno, tzv. piramidne sljepoočne kosti – iz čak 13 leševa, piše Fenix.de. Njemačka policija i tužiteljstvo potvrdili su da je riječ o sumnji na tešku povredu mira pokojnika.

U četvrtak je u Klinici za otorinolaringologiju na Fetscherstraße u Dresdenu provedena opsežna policijska racija, tijekom koje su zaplijenjeni brojni dokazi, uključujući mobilne telefone i digitalne medije. Tužiteljstvo je potvrdilo da je riječ o istrazi protiv troje zaposlenika Sveučilišne bolnice i Instituta za sudsku medicinu Tehničkog sveučilišta u Dresdenu. – Predmet istrage je nezakonito uklanjanje ljudskih piramidnih sljepoočnih kostiju u 13 slučajeva, izjavila je tužiteljica Rebecca Gahse.

Piramidni dio sljepoočne kosti, poznat i kao stijenski dio (pars petrosa), najtvrđi je dio ljudske lubanje. Smješten je duboko unutar sljepoočne kosti, između baze lubanje i unutarnjeg uha. U njemu se nalaze strukture unutarnjeg uha, a kroz njega prolaze važne živčane strukture, uključujući slušni i facijalni živac. Oštećenje tog dijela može dovesti do gluhoće, vrtoglavice ili paralize lica. Sveučilišna bolnica u Dresdenu oglasila se priopćenjem u kojem ističe kako su zgroženi ozbiljnošću navoda. “Pogođeni smo duboko. Kao sveučilišna bolnica i medicinski fakultet, čvrsto se zalažemo za visoke etičke i medicinsko-pravne standarde”, stoji u izjavi. Dodaju da u potpunosti surađuju s istražnim tijelima i da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Motiv uklanjanja kostiju zasad nije službeno potvrđen, a tužiteljstvo i bolnica nisu objavili zbog čega su upravo ti dijelovi lubanje uzimani iz tijela preminulih osoba. Na temelju poznatih slučajeva u medicinskoj i forenzičkoj praksi, spominju se različite mogućnosti – od znanstveno-istraživačkih i edukativnih svrha, preko medicinskih razloga u okviru obdukcijskih postupaka, pa sve do potencijalno neetičnih ili nezakonitih radnji poput zlouporabe uzoraka, nelegalne trgovine ili privatnog kolekcionarstva. Ipak, sve navedeno za sada ostaje u domeni spekulacija dok se istraga ne dovrši.