HOK nakon Večernjakova članka: 'Majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji'

Majstori nikad nisu bili traženiji, plaćeniji i cjenjeniji, svakako je na njima obaveza i odgovornost da daju kvalitetan odgovor na takvu potražnju. Unatoč navedenom, nema dovoljno majstora za potrebe tržišta kao rezultat niza okolnosti posljednjih godina, a kako je HOK i kontinuirano upozoravao. Ohrabruje promjena trenda i porast interesa za strukovnim zanimanjima te i ovim putem pozivam mlade – odvažite se, uzmite svoj život u svoje vrijedne i spretne ruke, vaša vještina garantira vam kvalitetnu egzistenciju – rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil nakon Večernjakova teksta o majstorima koji varaju vlasnike kuća i stanova.

- Temeljem medijskih napisa o pojavi „lažnih majstora“ na tržištu, preporučamo oprez i provjeru odabranih izvođača radova ili usluga. Prije sklapanja posla potrebno je zatražiti i potvrditi samu ponudu izdanu od izvođača radova ili usluga, na kojoj je moguće vidjeti na koji način je registriran budući izvođač radova – ako je obrtnik, za obavljanje velikog broja djelatnosti morao je položiti majstorski ispit, najveći stupanj obrtničkog obrazovanja.

Za manji broj djelatnosti potrebna je odgovarajuća srednja škola ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti. Svoga budućeg izvođača radova moguće je provjeriti putem Obrtnog registra, koji sadrži popis i podatke svih obrta u Hrvatskoj - Preglednik obrtnog registra - pretraga (gov.hr). Majstorska diploma jasno pokazuje poslodavcima, potencijalnim klijentima, ali i široj javnosti da je upravo ta osoba dokazala izvanredne praktične vještine i teorijska znanja u svojoj struci – kažu u HOK-u.

Svaka fizička osoba koja obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima ili koja nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za njeno obavljanje, ne poštuje propise, ističu i dodaju da obavljanje neregistriranih djelatnosti uređeno je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, a inspekcijski nadzor provodi Državni inspektorat.

Također, majstorima se mogu zvati samo osobe koje su položile majstorski ispit. Nažalost, uvriježeno je da majstorima zovemo sve i one koji to stvarno jesu i one koji nisu. Majstorski ispit jest kompleksan ispit kojim se dokazuje najveća razina obrazovanja u obrtništvu, riječ je o razini 5 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, provodi se prema uvjetima i programu propisanom od strane Ministarstva nadležnog za obrt, a uspješnim polaganjem se stječe Diploma o majstorskom zvanju.

Diploma o majstorskom zvanju znak je kvalitete, garantira visoku razinu stručnosti i kvalitete proizvoda i usluga koje pružaju majstori. Upravo ova činjenica ključna je za zaštitu i sigurnost potrošača. Majstorski ispiti imaju i važnu ulogu u profesionalizaciji različitih struka. Kroz uspješno polaganje majstori dokazuju i spektar vještina i znanja potrebnih za uspješno vođenje obrta, što uključuje upravljanje resursima, financijama, ljudskim potencijalima i sl.

Majstorski ispit pruža dodatnu vjerodostojnost i povjerenje, što je posebice važno u područjima gdje se izravno utječe na sigurnost građana (elektrostruka, građevina, autostruka i mnoge druge), a njegovim polaganjem dobiva se i velika odgovornost, prenošenje znanja i obrtničkih vještina na mlade generacije. - Unazad godinu dana Hrvatska je bogatija za gotovo 800 novih majstora, a među onima koji su položili majstorski ispit najzastupljeniji su elektroinstalateri, frizeri, autoserviseri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije te zidari.

U svrhu zaštite ugleda obrtnika i zaštite potrošačkih prava pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti kao nezavisno tijelo za alternativno rješavanje sporova koji trajno doprinosi razvoju poslovnih običaja i pravila struke među obrtnicima, društveno odgovornom poslovanju, povećanju povjerenja potrošača u kvalitetu obrtničkih proizvoda i usluga, čime se jača konkurentnost hrvatskog obrtništva – ističu u HOK-u. Od osnivanja 1995. godine Sud časti Hrvatske obrtničke komore postupao je u više od 2800 predmeta, po godini nešto više od 100 predmeta, od kojih je 45 posto riješeno nagodbom, dio je okončan oslobađajućom, dio osuđujućom presudom, a dio obustavom postupka, stoji u odgovoru Večernjem listu.

