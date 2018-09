HNS mijenja sve osim Vrdoljaka – ima novi logo, program, slogan

Ni lijevo, ni desno – samo naprijed, novi je slogan Hrvatske narodne stranke (HNS) uz koji se u toj stranci upravo priprema i novi logo, stranački program, a plan je i što više promovirati nove stranačke ljude. A već danas u Zagrebu i Osijeku trebali bi se pojaviti i prvi novi HNS-ovi veleplakati.

Izborna kampanja uranila

O ranoj izbornoj kampanji razgovaralo se i na posljednjoj sjednici stranačkog predsjedništva, prošli petak, kada je osnovan i izborni stožer za nove parlamentarne izbore, a naši izvori kažu da su sve županijske organizacije HNS-a dobile naputak da do 10. listopada osnuju vlastite izborne stožere kako bi se i na lokalnoj razini krenulo u pripremu budućih izbora na koje HNS planira izići samostalno. Kad god oni budu.

Upravo taj stranački redizajn na umu je vjerojatno imao i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak kada je u subotnjem intervjuu za Jutarnji list kazao kako je svjestan da je teret novom imidžu HNS-a koji će prezentirati pred parlamentarne izbore. Uz novi redizajn stranke, idu, naravno, i poruke o uspješnosti provedbe reforme obrazovanja, teme na koju su u HNS-u, uz ministricu obrazovanja Blaženku Divjak, više-manje bacili sve svoje karte.

– Ne uspije li Divjak do kraja godine provesti sve što je zacrtala, HNS je spreman i na izlazak iz koalicije – rečenica je koja se čula na posljednjem stranačkom predsjedništvu u petak. Zna li Vrdoljak nešto što javnost u ovom trenutku može samo nagađati, da ćemo uskoro doista na nove parlamentarne izbore, ne zna se. No akcije koje HNS poduzima mirišu ili na to ili na pokušaj da u trenutku kada se čini da će biti nikad teže doći do potrebnih 76 ruku u Saboru, stranka partner HDZ-a, koja je u Vladu ušla na dotad neviđen način, dobije još nešto zauzvrat.

Stranačka promocija

– Vladajuća koalicija nije stabilna kako je HDZ predstavlja u javnosti, stoga je lako moguće da se iza ponašanja HNS-a zapravo krije izvjesni pritisak na HDZ, možda da se Ivana Vrdoljaka stavi na zajedničku listu za EU izbore. S druge strane, Vrdoljak shvaća da je njegov negativni imidž u javnosti toliki da bi stranka već sada trebala krenuti u kampanju za parlamentarne izbore, na kojima teško da će preživjeti. Sa te joj je strane dobro došao i početak školske godine da se hvali reformom obrazovanja – kaže politički analitičar Ivan Rimac.

U HNS-u pak kažu da njihov rani ulazak u kampanju nema veze s pritiscima na HDZ jer na EU izbore s HDZ-om i ne planiraju ići. S kime će, ne otkrivaju, u prijevremene izbore ne vjeruju.

– Iduće su godine EU izbori, pa predsjednički izbori, pa onda parlamentarni. Da bi se netko mogao promovirati, sad treba početi raditi i o tome se radi – kažu u HNS-u.

Politički analitičar Ivica Relković kaže pak kako je HNS svoj trenutak davno potrošio i kako u redizajn te stranke ne vjeruje.

– Ne vjerujem da je tako moguće reciklirati bilo koju staru političku opciju, pogotovo sa starim predsjednikom. To neće proći – kaže Relković i ističe da su potezi HNS-a zanimljivi jer se potežu prije izbora.

– Možda HNS zna nešto više od nas – zaključuje.

Jumboplakati s Vrdoljakovim 'tvitom'

Na Aleji Bologne u Zagrebu te u Vinkovačkoj ulici u Osijeku osvanuo je veliki plakat na kojem se nalazi poruka Ivana Vrdoljaka objavljena na Twitteru 1. lipnja 2017. godine.

- Danas sigurniji nego ikad na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici - sadržaj je 'tvita' koji je objavljen na plakatu uz dodatak 'Škola za Život je u učionicama'.

Jučer je krenuo eksperimentalni program kurikularne reforme u 74 škole te će 8500 učenika ove školske godine raditi po najsuvremenijim programima.