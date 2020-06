Hloverka Novak Srzić reklamira Makarsku rivijeru fotografijom Mozambika

Hloverka Novak Srzić na svom je Facebook profilu 2. lipnja objavila fotografiju pješčane plaže pred zalazak sunca i napisala: "Usprkos antifa kaosima i svim virusima... ljepote prirode ostaju trajne i ljekovite... Makarska rivijera", no otkriveno je kako fotografija nije s Makarske rivijere, nego je riječ o fotografiji luksuznog resorta na privatnom otoku Azura Quilalea u Mozambiku.

Direktorica Turističke zajednice grada Makarske obmanjivala je svoje pratitelje da je plaža naša, a nije otkrila da je riječ o plaži dalekoj nekoliko tisuća kilometara ni kada su je ljudi ispitivali gdje se točno nalazi taj idiličan kutak, pišu 24sata.

Tako u jednom komentaru objašnjava: "Ovakvih prelijepih slika s naših plaža je puno... Ima jedna slična ispred hotela Dalmacija... I puno drugih..." Na direktan komentar jedne pratiteljice da je mislila da Makarska rivijera ima uglavnom šljunčane plaže, Hloverka joj je odgovorila: "Dođi i istraži!".

Nastavila je reklamirati predivnu plažu te napisala: "Ova je fotografija namijenjena gostima da im pokažemo naše ljepote...".

'Naravno da znam da je Mozambik'

Na upit 24sata zna li da je objavila fotografiju plaže koja nema veze s Makarskom rivijerom, Hloverka Novak Srzić odgovorila je: "Ma naravno da znam da je Mozambik. To je moja prijateljica stavila sliku na Facebook pa sam vidjela" i dodala: "To nema veze, ljepota uvijek ostaje. Tko zna čitati, razumjet će poruku. To je poruka s Makarske rivijere i onda su to neki krivo pročitali. A Makarska rivijera je isto prelijepa".