SIGURNOSNE NAPETOSTI

Hitno zatvorili granični prijelaz s Rusijom: 'Patrole su uobičajene, no danas smo vidjeli nešto neobično'

FILE PHOTO: Estonian army reservists build a fence on a border with Russia near Meremae
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
Autor
Lina Šantak
11.10.2025.
u 16:41

Kako bi upozorili građane, estonske patrole raspoređene su s obje strane prometnice i savjetovale vozače da izbjegavaju to područje

Estonske vlasti donijele su odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Saatse, zbog neuobičajeno pojačanog kretanja ruskih vojnih snaga u tom pograničnom području, objavio je estonski javni servis ERR 10. listopada, a prenosi Kyiv Independent.

Zatvaranje dolazi u kontekstu sve većih sigurnosnih napetosti u regiji, koje uključuju ponovljene povrede NATO-ovog zračnog prostora od strane ruskih dronova i borbenih zrakoplova, kao i povećan broj neidentificiranih letjelica u blizini ključne infrastrukture širom Europe.

Operativni zapovjednik Južne prefekture estonske policije, Kunter Pedoski, izjavio je da su estonski graničari u večernjim satima 9. listopada primijetili znatno veći broj pripadnika ruskih snaga nego što je uobičajeno.

„Ruski graničari rutinski patroliraju uz granicu kod Saatsea, no ovoga puta primijetili smo neuobičajeno intenzivno kretanje“, rekao je Pedoski.

Kako bi upozorili građane, estonske patrole raspoređene su s obje strane prometnice i savjetovale vozače da izbjegavaju to područje. Ipak, neki su pokušali proći usprkos upozorenjima.

Pedoski je istaknuo da cesta u tom dijelu prelazi ruski teritorij i uvijek nosi određeni rizik, ali trenutna situacija procijenjena je kao posebno rizična.

„Zatvaranjem prijelaza želimo spriječiti moguće incidente i daljnju eskalaciju“, pojasnio je.

Podsjećamo, 19. rujna tri ruska lovca MiG-31 nakratko su povrijedila estonski zračni prostor, u kojem su boravila 12 minuta prije nego što su ih presrele NATO snage.

Također, ranije u rujnu poljska vojska srušila je nekoliko ruskih dronova koji su ušli u njihov zračni prostor, a ruska bespilotna letjelica zabilježena je i iznad Rumunjske – no Bukurešt tada nije reagirao vojno.

Ključne riječi
granica Rusija Estonija

