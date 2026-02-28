Teheran: Svaka američka baza sada je legitimna meta

Napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran otvorio je vrata paklu i kataklizmi u regiji, stvarajući potencijal za višestruke sukobe koji prijete destabilizacijom Bliskog istoka. Iranski čelnici odmah su upozorili da će svaki pokušaj napada na iranske strateške ciljeve, uključujući naftna i plinska postrojenja, izazvati široku odmazdu. Teheran je posebno naglasio da će svaka prijetnja energetskim instalacijama u regiji učiniti sve iranske mete legitimnima, uključujući ključne infrastrukturne objekte u zemljama Zaljeva gdje se nalaze američke vojne baze.

Iranski parlament i vrhovni vođa jasno su dali do znanja da je svaki daljnji napad na iranski teritorij put čiji kraj neće biti u rukama SAD-a i Izraela, dok iranska vojska aktivira cjelokupni potencijal svojih raketnih, zračnih i pomorskih snaga. U tom kontekstu, situacija prijeti širenjem sukoba izvan granica Irana, destabilizacijom globalnog tržišta energije i rastom geopolitičke napetosti u cijelom zaljevskom i mediteranskom području. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavili su da su pokrenute velike borbene operacije s ciljem uklanjanja neposrednih prijetnji iranskog režima i obrane američkog, odnosno izraelskog naroda, ali su svjesni da će operacije izazvati razaranja i ljudske žrtve. Mnogi analitičari smatraju da ciljevi Trumpa i Netanyahua nisu jedinstveni i da se oni sada nalaze u problemima ako režim u Teheranu ne padne, jer ni Izrael ni Sjedinjene Države ne žele dugotrajan rat, koji bi bio koban i za Ameriku i za Izrael, kao i za zemlje regije, dok Iranci navodno žele dugotrajni rat.

Odgovor slijedi

Za sada, mišljenje analitičara jest da prvi udar nije donio željeni rezultat, jer su Iranci odmah odgovorili, pokazujući sposobnost brzog i koordiniranog protunapada, što dodatno komplicira situaciju i povećava rizik od šire eskalacije sukoba u regiji. Istodobno je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio početak operacije "Pravo obećanje 4" kao odgovor na američko-cionističku agresiju na iranski teritorij. U izjavi objavljenoj u subotu, IRGC je potvrdio da je u sklopu operacije "Pravo obećanje 4" ciljao sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu raketama i dronovima.

Glavni tajnik Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, Behnam Saeedi, izjavio je u subotu da su iranske oružane snage ciljale sedam američkih baza u sedam zemalja. Saeedi je dodao da je odgovor Teherana na agresiju bio "trenutačan" te da je ono što su do sada poduzeli "samo vježba; odlučan odgovor tek slijedi". Iranske oružane snage ciljale su sedam američkih baza u sedam zemalja. Kako se sukob između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne strane i Irana s druge strane pojačava, zapovjednik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je Teheran lansirao samo "otpadne rakete", obećavši uskoro upotrijebiti neočekivano oružje, prema iranskoj državnoj televiziji.

To se dogodilo nakon što su Izrael i Sjedinjene Države ranije danas pokrenule zajedničku vojnu operaciju protiv Irana, snažno ciljajući glavni grad Teheran, kao i druga područja. IRGC je objavio da će uskoro koristiti novo oružje koje do sada nije primijenjeno, te da će njihova mornarica zatvoriti Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku arteriju za globalnu trgovinu energentima. Zapovjednik središnjeg stožera Khatam-al Anbiya (PBUH) u Iranu, general-bojnik Ali Abdollahi, objavio je danas poslijepodne, u subotu, da će iranske operacije nastaviti bez prekida sve dok neprijatelj ne bude odlučno poražen. U izjavi objavljenoj u subotu, general-bojnik Abdollahi rekao je da su razorni iranski raketni napadi pogodili sve dijelove okupiranih teritorija u Palestini i kriminalne američke baze u regiji kao odgovor na brutalnu američku i cionističku agresiju protiv islamskog Irana. Naglasio je da će se ove operacije nastaviti bez prestanka sve dok neprijatelj ne bude odlučno poražen.

General-bojnik Abdollahi dodao je da će, s obzirom na agresiju koju su pokrenuli američka vojska i cionistički entitet protiv islamskog Irana, okupirana područja i sve američke baze, interesi i resursi u regiji biti meta napada i smatraju se legitimnim ciljevima iranskih oružanih snaga. Pozvao je hrabri i herojski iranski narod da ostane smiren, naglašavajući da će iranske oružane snage odlučno braniti zemlju, narod i nacionalne interese.

U istom trenutku, iranski čelnici, uključujući voditelja Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Ebrahima Azizija, upozorili su da je svaka akcija protiv Irana početak puta čiji kraj neće biti u rukama napadača. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Tabrizu, dok je vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei premješten na sigurno mjesto. Izrael je objavio preventivni napad na Iran, ciljanjem vladinih objekata, uključujući Ministarstvo obavještajnih službi i ured vrhovnog vođe, kao i rezidencije ključnih političkih tijela. Pokušan je i atentat na visoke dužnosnike, uključujući iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana. Napadi su zahvatili središta administracije, stambena područja i ključne infrastrukturne objekte u Teheranu, Qomu, Isfahanu, Karaju i Kermanshahu. Osim glavnog grada, meta su bile zračne luke i civilno-vojni kompleksi, što dodatno podiže razinu rizika za civilno stanovništvo.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odmah je pokrenuo operaciju "Pravo obećanje 4", lansirajući rakete i dronove na sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, američke baze u Kataru i UAE-u, te na vojne i sigurnosne instalacije u okupiranim palestinskim teritorijima. IRGC je jasno dao do znanja da se raketni i zračni napadi nastavljaju i da će detalji biti objavljeni naknadno. Iran je precizirao da se svaka prijetnja iranskim energetskim objektima tretira kao legitimna meta, što uključuje i naftne i plinske instalacije u regiji, čime je potencijalno ugrožen globalni opskrbni lanac energentima. Ova prijetnja posebno pogađa zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke baze, stvarajući dodatni strateški pritisak i rizik od širenja sukoba na regionalnu razinu.

Usred izraelskih i američkih napada na njegovu zemlju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je: "Možda smo izgubili jednog ili dva zapovjednika, ali gotovo svi dužnosnici su sigurni i živi", dodajući: "Imamo sposobnost obrane i ne trebamo nikoga." U poruci američkom predsjedniku također je naglasio da je promjena režima u Teheranu "nemoguć zadatak", dodajući: "Vidim mogućnost postizanja sporazuma koji može jamčiti miroljubivu prirodu iranskog nuklearnog programa." Istaknuo je: "Zanima nas deeskalacija, ali napadi prvo moraju prestati; tek tada će razgovori biti mogući." Izrazio je spremnost da radi na bilo kojoj ideji koja bi omogućila odgovarajući završetak sukoba.

"Blizu smo sporazuma," nastavio je, dodajući: "U posljednjem krugu pregovora dogovorili smo se s Amerikom o obogaćivanju prema našim potrebama. Pitajte omanskog ministra vanjskih poslova koliko smo bili blizu postizanju sporazuma u posljednjem krugu pregovora." Također je naglasio: "Trenutačno nema kontakta s nama, a ako Amerika želi razgovarati, zna kako komunicirati." Araghchi je naznačio da trenutačno nema detaljnih informacija o tome jesu li američki napadi uništili iranske raketne lokacije, ali je opravdao ciljanje američkih baza u regiji rekavši: "Teheran nema sposobnost ciljanja američkog teritorija", dodajući: "Mogu potvrditi da nećemo proizvoditi projektile sposobne dosegnuti Sjedinjene Države." Iranski ministar vanjskih poslova također je potvrdio da Teheran neće odustati od svog prava na mirno obogaćivanje nuklearnih materijala.

U izjavi za iransku televiziju u subotu, zamjenik ministra vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je: "Oružane snage smatraju legitimnim metama sva mjesta za lansiranje američkih i cionističkih operacija, kao i lokacije s kojih su izvedeni napadi na iranske obrambene snage." Araghchi je prethodno u telefonskim razgovorima s kolegama u Saudijskoj Arabiji, UAE-u, Kataru, Kuvajtu, Bahreinu i Iraku naglasio da će Iran koristiti sve raspoložive kapacitete za obranu. Istaknuo je da ono što opisuje kao "vojnu agresiju na Iran" predstavlja kršenje međunarodnog prava te da će Teheran odgovoriti.

Terenski zapovjednik

U međuvremenu, izraelski mediji tvrde da se vjeruje kako su iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Pakpour ubijeni u izraelskim napadima. Amir Nasirzadeh jedan je od najistaknutijih iranskih vojnih vođa, koji je služio kao ministar obrane tijekom razdoblja eskalacije regionalnih napetosti. Dolazi iz redovne vojne elite, s dugom karijerom u iranskim zračnim snagama, gdje se uzdigao kroz činove i postao utjecajna osoba u procesu donošenja odluka o obrani. Nasirzadeh je započeo svoju vojnu karijeru nakon Islamske revolucije, specijalizirajući se za zrakoplovstvo, a kasnije je zapovijedao iranskim zračnim snagama. Tijekom karijere bio je povezan s naporima za razvoj zračnih sposobnosti i jačanje domaćih programa vojne proizvodnje, kao dio Teheranove politike samodostatnosti u obrambenom sektoru.

Mohammad Pakpour smatra se jednim od najistaknutijih iranskih vojnih vođa, zapovjednikom kopnenih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC). Njegovo ime postalo je poznato među generacijom koja se uspinjala u redovima IRGC-a nakon Islamske revolucije, a ima dugu vojnu karijeru unutar te institucije, koja je temelj vojne i sigurnosne moći zemlje. Pakpour zapovijeda kopnenim snagama Korpusa islamske revolucionarne garde od 2009. godine, naslijedivši generala Mohammada Alija Jafarija, te je vodio formacije IRGC-a tijekom razdoblja širenja regionalnih uloga.

Tijekom zapovijedanja usredotočio se na poboljšanje borbenih sposobnosti kopnenih snaga, razvoj nekonvencionalnih taktika ratovanja te nadzor operacija unutarnje sigurnosti i raspoređivanje jedinica povezanih s IRGC-om izvan iranskih granica. Pakpour se više smatra terenskim zapovjednikom nego političarem, s istaknutom ulogom u pitanjima vezanim uz unutarnju sigurnost i regionalne operacije. Situacija u regiji i dalje ostaje izuzetno napeta, jer svaki novi udar i iranski protunapad prijeti prelijevanjem sukoba na susjedne zemlje i destabilizacijom globalnog tržišta energije. Iran pokazuje sposobnost asimetričnog ratovanja, koristeći rakete, dronove i regionalne saveznike, dok SAD i Izrael nastoje zadržati vojnu nadmoć i spriječiti daljnju eskalaciju. Svaka pogrešna procjena ili kašnjenje u odgovoru moglo bi pokrenuti širu regionalnu krizu, ugroziti civile, uništiti ključnu infrastrukturu i potaknuti dugotrajne geopolitičke i ekonomske posljedice, s globalnim implikacijama za sigurnost i stabilnost.