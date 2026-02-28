Naši Portali
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
SA ZABAVE U RAT

VIDEO Trump neposredno prije napada na Iran plesao na zabavi pa najavio gostima 'Sad moram na posao'

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
28.02.2026.
u 20:21

Videozapisi koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju ga u opuštenoj atmosferi

Samo nekoliko sati prije nego što je američka vojska pokrenula napade na Iran, Donald Trump snimljen je na donatorskoj večeri u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi. Videozapisi koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju ga u opuštenoj atmosferi neposredno prije početka vojne operacije.

Jedna snimka, do koje je došao Daily Mail, prikazuje Trumpa kako se u plesnoj dvorani lagano njiše uz pjesmu God Bless the USA izvođača Lee Greenwood, dok mu se gosti pridružuju u pjevanju. Na drugom videu, koji je objavio korisnik Instagrama Nic Shafer, također se vidi kako se Trump njiše u ritmu glazbe. U jednom trenutku obratio se okupljenima riječima: "Svi se lijepo zabavite. Mi moramo na posao. Ja moram na posao". 

Na glavi je nosio bijelu bejzbolsku kapu s natpisom "USA", istu onu koju je imao i tijekom video obraćanja Amerikancima u kojem je najavio "opsežnu i kontinuiranu" vojnu operaciju u Iranu. Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt ranije je izjavila da je Trump tijekom noći u Mar-a-Lagu pratio razvoj situacije zajedno s članovima svog tima za nacionalnu sigurnost.

FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ključne riječi
Mar-a-Lago Donald Trump SAD

