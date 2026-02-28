VIDEO Trump neposredno prije napada na Iran plesao na zabavi pa najavio gostima 'Sad moram na posao'

Samo nekoliko sati prije nego što je američka vojska pokrenula napade na Iran, Donald Trump snimljen je na donatorskoj večeri u svom resortu Mar-a-Lago na Floridi. Videozapisi koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju ga u opuštenoj atmosferi neposredno prije početka vojne operacije.

Last night before bombs fell in Iran, President Trump made an appearance at a fundraiser at Mar-a-Lago and danced to the song "God Bless the USA" before bidding the guests farewell.



“We gotta go work. I gotta go to work!” pic.twitter.com/jU9ZZxYyaQ — Charlie Spiering (@charliespiering) February 28, 2026

Jedna snimka, do koje je došao Daily Mail, prikazuje Trumpa kako se u plesnoj dvorani lagano njiše uz pjesmu God Bless the USA izvođača Lee Greenwood, dok mu se gosti pridružuju u pjevanju. Na drugom videu, koji je objavio korisnik Instagrama Nic Shafer, također se vidi kako se Trump njiše u ritmu glazbe. U jednom trenutku obratio se okupljenima riječima: "Svi se lijepo zabavite. Mi moramo na posao. Ja moram na posao".

Na glavi je nosio bijelu bejzbolsku kapu s natpisom "USA", istu onu koju je imao i tijekom video obraćanja Amerikancima u kojem je najavio "opsežnu i kontinuiranu" vojnu operaciju u Iranu. Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt ranije je izjavila da je Trump tijekom noći u Mar-a-Lagu pratio razvoj situacije zajedno s članovima svog tima za nacionalnu sigurnost.