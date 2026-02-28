Islamska zajednica u BiH: Rat nije rješenje za Iran, stradaju nedužni

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u subotu je pozvala prekid rata i povratak pregovorima nakon američkog i izraelskog napada na Iran i iranske odmazde po susjednim zemljama.

"Rat, sukobi i ucjenjivanje silom ne mogu biti način na koji se svijet može dovesti u mirnu luku. Taj dio svijeta je previše propatio posljednjih desetljećima i njegovi narodi zaslužuju da žive u miru i slobodi", stoji u priopćenju.

Krovna organizacija bosanskih muslimana osudila je odustajanje od pregovora koji su bili u tijeku i pozvala strane da se vrate diplomatskom rješenju u skladu s međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih naroda.

Kao predstavnik zajednice vjernika koja je u nedavnoj prošlosti preživjela strahote rata, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini navodi da ima moralnu obvezu upozoriti na zlo rata i sukoba te apelirati da oružje utihne, a glas razuma nadvlada, navodi se u priopćenju.

"Narod Irana i svih drugih država u okruženju koji su ovom eskalacijom nasilja pogođeni i gdje stradaju nevini civili su u mislima i dovama (molitvama) bosanskih muslimana a vjerujemo i drugih ljudi željnih mira za sebe i druge", ističe se u priopćenju.

Za razliku od Islamske zajednice političari u BiH se uglavnom nisu očitovali o najnovijoj eskalaciji nasilja na Bliskom istoku.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je kako su poduzete mjere za zaštitu i evakuaciju diplomatskog osoblja i državljana BiH koji su se zatekli u Iranu i regiji.

"Ovi sukobi već dobrano ugrožavaju globalnu stabilnost. Svjetski poredak, kakav smo poznavali, ne postoji. Ovo su neka čudna vremena i moramo se na njih donekle adaptirati", izjavio je Konaković za agenciju Fena.