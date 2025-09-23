Opasni virus pogađa Europu jače nego ikad. Stručnjak: 'Pojavljuje se u dijelovima gdje ga prije nije bilo'

Broj slučajeva virusa Zapadnog Nila koji raste diljem Europe izaziva zabrinutost među građanima i zdravstvenim djelatnicima, a klimatske promjene igraju ključnu ulogu u njegovu širenju. Novi članak objavljen u European Journal of Internal Medicine pruža stručnjacima smjernice za prepoznavanje i liječenje, s fokusom na zaštitu najranjivijih skupina. Virus Zapadnog Nila, koji prenose komarci, prvi put je otkriven 1937. godine u Ugandi. Iako većina zaraženih (oko 80%) ne pokazuje simptome, kod nekih, posebno starijih osoba i onih s oslabljenim imunološkim sustavom, bolest može prouzročiti teške neurološke komplikacije, uključujući upalu mozga, što može dovesti do ozbiljnih posljedica ili čak smrti. Simptomi blažeg oblika uključuju vrućicu, glavobolju, bolove u mišićima, umor, pa čak i proljev ili povraćanje. "Klimatske promjene omogućuju komarcima koji prenose virus da se šire na nova područja. Virus Zapadnog Nila sada se pojavljuje u regijama Europe gdje prije nije bio zabilježen“, upozorava dr. Emanuele Durante-Mangoni, glavni autor članka i stručnjak sa Sveučilišta Campania "L. Vanvitelli" u Napulju. Prema njegovim riječima, sezonsko širenje bolesti povezano je s migracijom ptica koje su primarni domaćini virusa, a na što također utječu klimatske promjene.

Trenutačno ne postoji cjepivo za ljude niti specifičan antivirusni lijek za liječenje virusa Zapadnog Nila. Stoga su prevencija i rana dijagnoza ključni za sprečavanje širenja bolesti. Stručnjaci preporučuju razvoj cjepiva, antivirusna istraživanja, što znači pronalaženje lijeka koji bi spriječio napredovanje virusa u ranoj fazi, te kontrolu komaraca, točnije iskorjenjivanje komaraca u područjima gdje je virus prisutan. Dr. Durante-Mangoni naglašava važnost educiranja. "Liječnici moraju biti spremni prepoznati bolest, postaviti brzu dijagnozu i biti svjesni područja gdje je virus prisutan kako bi zaštitili ranjive pacijente", kaže. Dok cjepivo ne postane dostupno, ključno je podizanje svijesti i koordinirani napori u borbi protiv ove prijetnje. Članak u European Journal of Internal Medicine poziva na zajednički rad znanstvene i medicinske zajednice kako bi se Europa pripremila za porast slučajeva. Dok se znanstvenici bore za rješenja, građani se potiču na oprez, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada su komarci najaktivniji, piše Elsevier.com.