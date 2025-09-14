Naši Portali
BROJ SLUČAJEVA NAGLO RASTE

Opasna gljivica širi se europskim bolnicama: Otporna je na lijekove i prijeti rizičnim pacijentima

14.09.2025.
Najviše slučajeva posljednjih godina zabilježeno je u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Rumunjskoj i Njemačkoj.

Candidozyma auris, gljivica poznata po otpornosti na više vrsta lijekova, sve se brže širi bolnicama diljem Europe, upozorava Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). Iako je ranije bila poznata kao Candida auris, ova infekcija sada postaje sve ozbiljnija prijetnja, posebno za osobe s oslabljenim imunitetom, piše People.

U priopćenju od 11. rujna, ECDC je istaknuo da broj slučajeva naglo raste, izbijanja su sve češća i veća, a lokalni prijenos bilježi se u više zemalja. Najviše slučajeva posljednjih godina zabilježeno je u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Rumunjskoj i Njemačkoj. Samo u 2023. gljivica je otkrivena u čak 18 europskih država.

"U samo nekoliko godina, C. auris prešla je put od rijetkih slučajeva do široko rasprostranjene prijetnje u pojedinim zemljama", rekao je dr. Diamantis Plachouras iz ECDC-a. “Brza i koordinirana reakcija još uvijek može spriječiti daljnje širenje.”

Prema američkom CDC-u, od 2016. do 2023. zabilježeno je više od 10.700 slučajeva u SAD-u, najviše u državama poput New Yorka, Floride i Kalifornije. Prvi slučaj zabilježen je 2013. kod pacijentice koja je stigla u New York iz UAE i preminula tjedan dana kasnije.

Gljivica je posebno opasna jer se teško liječi — više od 90 % sojeva otporno je na barem jedan lijek. Može pogoditi sve uzraste, a najugroženiji su pacijenti s dugotrajnim boravkom u bolnici, posebno oni s invazivnim medicinskim uređajima poput katetera ili respiratora.

Zdravstvene vlasti pozivaju na hitne mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije unutar zdravstvenog sustava.

zaraza infekcija bolnice

GI
gira
21:20 14.09.2025.

Pronaći će dr. Von Der Lyen rješenje. Dont panic.

