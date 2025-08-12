Helikopterska hitna intervenirala u Tučepima zbog muškarca koji se utapao u moru i u Pučišćima nakon prometne nesreće

U Tučepima je u ponedjeljak 11. kolovoza Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) imala još jednu uspješnu intervenciju. Helikopter je iz baze Split sletio u Tučepe, gdje je od tima zemaljske hitne medicinske službe preuzeo muškarca nakon utapanja u moru, priopćili su iz Ministartsva zdravstva. Nakon inicijalne medicinske obrade i stabilizacije stanja, pacijent je hitno zračnim putem prevezen u KBC Split na daljnju dijagnostičku obradu i terapijsko zbrinjavanje. Cjelokupna intervencija HHMS-a, uključujući dolazak, zbrinjavanje i medicinski prijevoz, trajala je 39 minuta.

Još jedna intervencija uspješno je izvedena danas, u Pučišćima na Braču. Helikopter HHMS-a baze Split sletio je u Pučišća, gdje je od tima zemaljske hitne medicinske službe preuzeo muškarca ozlijeđenog u prometnoj nesreći na motoru. Nakon inicijalne medicinske obrade i stabilizacije stanja, pacijent je helikopterom prevezen u KBC Split na daljnju dijagnostičku obradu i terapijsko zbrinjavanje. Cjelokupna intervencija HHMS-a, uključujući dolazak, zbrinjavanje i medicinski prijevoz, trajala je 25 minuta.

"Ovim je još jednom potvrđena učinkovitost i spremnost HHMS-a u zbrinjavanju hitnih medicinskih stanja na obalnim područjima i otocima. Pacijentima želimo uspješan i što brži oporavak, a djelatnicima hitne medicinske službe iskrene čestitke na profesionalno izvedenoj i visoko koordiniranoj medicinskoj intervenciji", poručili su iz MIZ-a. Od uspostave helikopterske hitne medicinske službe ukupno je provedeno 2439 intervencija – od toga splitski timovi 1049, riječki 885, zagrebački 357, a osječki 148 intervencija.