Pedijatrica s hitne otkrila kojih 5 ljetnih ozljeda ne voli vidjeti: 'Možete ih spriječiti'

Liječnici na hitnoj pomoći svakodnevno se susreću s najrazličitijim ozljedama, od uobičajenih padova i posjekotina do neobičnih i potpuno neočekivanih slučajeva. Njihova praksa pokazuje da nikad ne mogu znati što ih čeka kad se otvore vrata hitne službe. Dr. Meghan Martin, liječnica hitne pedijatrijske medicine i majka četvero djece, otkrila je pet "čudnijih" ljetnih ozljeda koje ne voli vidjeti. Istaknula je da su sve to ozljede i bolesti koje se mogu spriječiti, piše New York Post.

Martin je prije svega upozorila na opasne prehrambene prakse koje su česte na obiteljskim okupljanjima. Konkretno, upozorila je na sva jela koja satima stoje na sobnoj temperaturi ili, još gore, na ljetnim vrućinama te ih ljudi neprestano jedu. Kada temperatura ulazi u "opasnu zonu", između 4 i 60 stupnjeva Celzija, bakterije mogu brzo rasti, što znači da ostaci hrane koje ponesete kući mogu izazvati ozbiljne probavne probleme. Mnogi stručnjaci su preporučili pridržavanje pravila od dva sata, odnosno da se na stol stavljaju male količine hrane, dok se ostatak čuva u hladnjaku ili u hladnoj posudi s ledom.

"Ako je temperatura gdje boravite viša od 32 stupnja Celzijusa, onda bi se vaš rok za ostavljanje hrane vani trebao skratiti na jedan sat", rekao je stručnjak Chris Potter. Žičane četke za roštilj daleko su od bezopasnih i zapravo svake godine pošalju 130 ljudi na hitnu. Dr. Martin je potaknula ljude da ih prestanu koristiti jer se te žičane čekinje mogu zabiti u vašu hranu i na kraju završiti u vašem tijelu, uzrokujući ozljede. "Najgora moguća posljedica slučajnog gutanja žičane čekinje je razvoj apscesa ili perforacije crijeva, što može dovesti do smrti", rekla je dr. Tonia Farmer.

Vidjela ih je zaglavljene u stražnjem dijelu jezika i krajnicima, ali liječnicima ih je često teže točno odrediti. "Može biti vrlo teško pronaći žičane čekinje. To je doslovno pokušaj pronalaska igle u plastu sijena", dodala je. Dr. Martin je upozorila roditelje i na opasnost trampolina. "Vidimo toliko slomljenih kostiju, posebno nogu, na trampolinima", rekla je. Rizik nije samo u padu, a ugradnja trampolina u zemlju nije dovoljna jer se mnoga djeca ozlijede na samom trampolinu.

Dr. Martin je kao četvrtu stvar navela ubode komaraca. Oni nisu samo dosadni, već mogu prenositi viruse poput virusa Zapadnog Nila i istočnog konjskog encefalitisa. Počnite s repelentom protiv komaraca i pripazite na zabrinjavajuće simptome. Također biste pozornost trebali obratiti i na amebu koja jede mozak.

Naegleria fowleri je zastrašujuća pojava, a dr. Martin je istaknula da voli toplu slatku vodu te da postoji rizik da se ameba proširi do mozga ako uđe u nos. "Nemojte roniti u jezera sa slatkom vodom", upozorila je.