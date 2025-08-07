Naši Portali
ZAVRŠIO U PRITVORU

Pomračenje uma: Drogiran napao zdravstvene radnice i ukrao kola hitne pomoći

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Snježana Klarić/Hina
07.08.2025.
u 12:59

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

 Šibenska policija uhitila je 23-godišnjaka koji je u utorak u večernji satima drogiran napao dvije zdravstvene radnice, a nakon što je jednu lakše ozlijedio, pobjegao je u kolima hitne pomoći. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, 23-godišnjak je ubrzo uhvaćen te je, nakon provedene kriminalističke istrage, protiv njega podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Tereti ga se za dva kaznena djela prisile prema zdravstvenom radniku i kaznenog djela neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari.

Prema informacijama šibensko-kninske policijie, mladić je u utorak navečer u Ulici Stjepana Radića u Šibeniku napao 29-godišnju vozačicu hitne pomoći s kojom se nalazio u vozilu na mjestu suvozača. Nakon što je žena zaustavila vozilo i otkopčala mu sigurnosni pojas, kako bi mu zbog narušenog zdravlja pružila pomoć, muškarac ju je napao.  

U tom je trenutku istom ulicom prolazila i 32-godišnja zdravstvena radnica koja je pritekla u pomoć. Nakon što je mladić i nju fizički napao i lakše ozlijedio, uspio je pobjeći u kolima hitne pomoći. Mladić je ubrzo pronađen, a službeno vozilo hitne pomoći vraćeno je 29-godišnjakinji koja je na suvozačevom mjestu pronašla 6,3, grama marihuane i 1,4 grama amfetamina. Sve je predano policiji, a istragom je utvrđeno da je pripadala napadaču za kojeg je preliminarnim testiranjem dokazano da je cijelo to vrijeme bio pod utjecajem droge. Osim toga, šibenska je policija pretragom stana u kojem osumnjičeni boravi pronašla i oduzela još 3,30 grama marihuane u plastičnoj vrećici. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

