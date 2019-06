Helikopter se zabio u neboder u New Yorku. Stradao pilot

Prema pisanju AP-a u 14 sati po lokalnom vremenu došlo je nesreće u kojoj se helikopter zabio u zgradu centru New Yorka nedaleko od Times Squarea.

Prema izjavama vatrogasaca helikopter je pokušao prejako sletjeti te je zbog toga udario u zgradu, no točan uzrok se ne zna. Svjedoci kažu da se ne vidi pretjerana šteta na zgradi, ali požar je odmah planuo. Potvrđeno je da je pilot stradao.

Vrijeme u New Yorku vrlo je loše, prevladavaju magla, jaka kiša i vjetar.

Službenici govore da nema riječi o terorističkom napadu već je vrlo vjerojatno riječ o ljudskoj grešci.

Breaking News: A helicopter crash lands into the roof of a Midtown Manhattan building. Roof not equipped with landing pad. One person injured. @CBSLA #KCAL9 #HelicopterCrash pic.twitter.com/BBi7uvLrYQ

- Jedina indikacija je da je helikopter morao hitno sletjeti ili je prejako sletio, ili se zabio u krov zgrade... Nema indikacije za išta više od toga - rekao je newyorški guverner Andrew Cuomo.

Svjedoci koji su bili na višim katovima zgrade koja navodno ima 50-ak katova kažu da su osjetili jak udarac u zgradi.

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYC pic.twitter.com/At20vUFmaA