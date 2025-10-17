Velika akcija u Zagrebu: Četiri osobe uhićene zbog sumnjive obnove doma zdravlja, objavljeno kolika je šteta

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja, a sve u vezi s navodnom prijevarom pri obnovi doma zdravlja u Zagrebu. Svi osumnjičenici uhićeni su jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima su ravnateljica tog doma zdravlja Jelena Rakić Matić i njezina zamjenica Željka Župičić. Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva RH dodijelilo domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723 eura iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO). Sredstva su bila namijenjena za sanaciju štete nastale u potresu.

Međutim, prema sumnjama istražitelja, odgovorne osobe doma zdravlja manipulirale su postupkom nabave kako bi posao dobilo unaprijed odabrano trgovačko društvo. Na to ih je, navodno, potaknuo jedan zaposlenik doma zdravlja, treći osumnjičenik, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika tvrtke koja je na kraju i dobila posao.

Dogovorom osumnjičenih odlučeno je da se provede postupak jednostavne nabave, a pozivi za dostavu ponuda poslani su isključivo društvima čije je podatke dostavio četvrti osumnjičenik. Na kraju je samo njegova tvrtka predala ponudu, koja je potom ocijenjena valjanom, te je sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade doma zdravlja u vrijednosti od 635.791 eura.

Cjelokupan iznos kasnije je isplaćen toj tvrtki, i to 345.096 eura iz fondova EU, a 290.694 eura iz proračuna Grada Zagreba. Svi osumnjičenici smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.