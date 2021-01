HDZ u Karlovcu i Požegi želi županice, Žiniću upitan mandat, SDP želi još dva župana

Iako stranka još nije službeno objavila imena svojih kandidata za lokalne izbore u svibnju, u HDZ-u se neslužbeno može čuti kako u većini sredina ne treba očekivati promjene u odnosu na postojeće stanje.

Dosta je nagađanja pobudila izjava predsjednika stranke i Vlade Andreja Plenkovića da će HDZ ovoga puta imati dvije kandidatkinje za županicu, a izvori bliski vrhu stranke kažu da se radi o Karlovačkoj i Požeško-slavonskoj županiji, u kojima je stranka bez župana ostala nevezano za unutarstranačka kretanja. U Požeško-slavonskoj župan Alojz Tomašević iz stranke je isključen nakon prijave za obiteljsko nasilje, a naši izvori potvrđuju da bi kandidatkinja za njegovu poziciju na izborima u svibnju trebala biti Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice.

U Karlovačkoj županiji ostavku na župansku poziciju u kolovozu je podnio Damir Jelić, nakon što je prethodno odstupio s pozicije predsjednika županijskog HDZ-a pravdajući to zdravstvenim razlozima. Za novi mandat stranka će za županicu kandidirati njegovu zamjenicu Martinu Furdek Hajdin, koja sada obnaša dužnost županice.

Kolar opet kandidat

Nove izazove pred stranku stavljaju i posljednji tragični događaji na području Sisačko-moslavačke županije, u kojoj je župan Ivo Žinić pod pritiscima zbog činjenice da je katastrofalni potres nedavno srušio dio kuća obnovljenih nakon rata. Žinić je igrao važnu ulogu u toj obnovi kao glavni inženjer u tadašnjem resornom ministarstvu, zbog čega trpi prozivke, a u stranačkim kuloarima sada se procjenjuje da bi Žinić, nastave li se pritisci, mogao ostati izvan utrke na izborima u svibnju.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 21.12.2020,Zagreb - Premijer Andrej Plenkovic obratio se novinarima nakon sastanka Predsjednistva HDZ-a. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Puno nagađanja bilo je i oko kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije, no čini se da je aktualni župan Božo Galić vrlo zainteresiran za još jedan mandat, što će na kraju vjerojatno “blagosloviti” i stranački vrh.

U SDP-u, koji ima tek dva svoja župana, već najavljuju da im je cilj za izbore zadržati dvije županije u kojima su na vlasti, dakle i Primorsko-goransku županiju, u kojoj je župan Zlatko Komadina, i Krapinsko-zagorsku, u kojoj je župan Željko Kolar.

I Komadina i Kolar ponovno su kandidati za još jedan mandat, što je posebno zanimljivo u slučaju Željka Kolara, kojeg je njegova županijska organizacija pokušala zamijeniti drugim kandidatom, aktualnim gradonačelnikom pregrade Markom Vešligajem.

Posavec za gradonačelnika?

Međutim, kako su istraživanja pokazala da jedino Kolar sigurno ulazi u drugi krug i te izbore dobiva, Kolar je opet istaknut za kandidata za župana iako je bio protukandidat Peđi Grbinu na unutarstranačkim izborima, na kojima je slovio kao kandidat kojeg su podupirali ljudi bliski bivšem šefu stranke Davoru Bernardiću. SDP-ovci su uvjereni da na idućim lokalnim izborima mogu osvojiti i Međimursku županiju, i to s Marijem Medvedom, aktualnim dogradonačelnikom Čakovca. Naime, šuška se kako aktualnog župana Matiju Posavca ovog puta više zanimaju izbori za gradonačelnika Čakovca nego još jedan mandat za župana s obzirom na to da bi u toj varijanti mogao konzumirati i svoj saborski mandat, a što pak otvara prostor upravo SDP-u. Posavec i SDP pokušali su doći i do dogovora prema kojemu bi Posavec podržao SDP-ova kandidata za Međimurskog župana, a SDP Posavca kao kandidata za Čakovec, no do dogovora se na kraju nije uspjelo doći.

Velika očekivanja u SDP-u imaju i od Zagrebačke županije, a kako se neslužbeno može čuti u SDP-u, njihov kandidat za župana mogao bi biti bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović