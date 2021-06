HDZ-ovci u Dalmaciji nezadovoljni: Koje promjene očekuju splitski i šibenski ogranak

Rezultati lokalnih izbora izazvali su u protekla dva dana pravu malu dramu u vladajućoj koaliciji na nacionalnoj razini. Iako su se partneri dogovorili da će na lokalnim izborima nastupati neovisno jedni o drugima, ali i izbjegavati niske udarce u kampanji, šef Hrvatskih reformista Radimir Čačić procijenio je da je HDZ prekršio taj dogovor.

Čačić je uvjeren da je stariji partner u kampanji, nakon koje mu je ovu županiju preuzeo HDZ-ov Anđelko Stričak, stajao iza poruka kojima ga se prozivalo kao HDZ-ov “žetončić”. Sve je kulminiralo prijetnjama da će Reformisti napustiti vladajuću koaliciju i time prisiliti HDZ da većinu u Saboru ponovo nadomjeste “žetončićima”, koji su u prošlom mandatu nanijeli veliku štetu ugledu stranke. Situacija je za HDZ izgledala nešto lakša nakon koalicijskog sastanka u utorak, na kojem je Čačić zatražio da s Plenkovićem razgovara u četiri oka.

Većina ostalih partnera na temelju toga je zaključila da će se dvojac dogovoriti o sklapanju većine u skupštini Varaždinske županije te da većih potresa u koaliciji neće biti. Isto je iz razgovora nasamo s Čačićem, očito, bio zaključio i Plenković, koji je nedugo zatim pred kamerama izjavio kako koalicija funkcionira normalno, kako s Čačićem surađuje odlično te kako će “sve biti OK”. Čačić je, međutim, nekoliko sati kasnije istupio na RTL-u i poručio kako će Reformisti suradnju s HDZ-om nastaviti samo ako HDZ nigdje ne bude surađivao s Ivanom Čehokom, s kojim bi HDZ u Županijskoj skupštini mogao sastaviti vlast i bez Reformista. Izjavio je i da HDZ za odluku ima samo jedan dan.

Gorčina zbog lokalnih izbora

Starijeg partnera time je doveo u ponižavajući položaj, u kojem im izborni gubitnik određuje s kim će koalirati. Uz to, jedina zastupnica Reformista Natalija Martinčević jučer je u Saboru ostala suzdržana oko oporbenog prijedloga opoziva ministra zdravstva Vilija Beroša pa je bilo jasno da su Reformisti spremni provocirati HDZ do pucanja koalicije. No, sudeći po Čačićevim, a potom i Plenkovićevim kasnijim izjavama, HDZ je spreman pristati na ultimatum.

Prvo je Čačić za N1 izjavio da je iz HDZ-a dobio informaciju da oni neće surađivati s Čehokovim ljudima, a Plenković je zatim kazao kako je odluka o suradnji u Skupštini Varaždinske županije prepuštena tamošnjoj organizaciji stranke. HDZ će, dakle, sve pokušati prikazati kao stvar supsidijarnosti, odnosno načela po kojem se lokalne odluke donose na lokalnim razinama, no posve je jasno da Anđelko Stričak nije u situaciji da odbije Čačića i tako poljulja HDZ-ovu vlast u državi.

Kako će na kraju izgledati vladajuća koalicija u ovoj županiji, nije do kraja jasno jer su se jučer mogle čuti različite teorije, od one da će većinu sastaviti isključivo HDZ i Reformisti ili da će Čačićeva stranka podržavati HDZ-ovu manjinsku vladu za korist započetih velikih projekata, do one sa sudjelovanjem HNS-a u većini. Govorilo se čak i o kombinaciji u kojoj bi u većinu ušao i SDP, koji bi zauzvrat dobio Čačićevu podršku u gradu Varaždinu, no takav rasplet je malo vjerojatan. Istodobno, u HDZ-u je malo tko siguran u dugoročan mir s Čačićem pa se i dalje spominje opcija “žetončića” u Saboru, pričemu se spominju mnoga imena, većinom s desne strane sabornice, ali i iz redova SDP-a.

Sve ovo dodatno je pojačalo osjećaj gorčine koji su kod dobrog dijela HDZ-ovaca ostavili lokalni izbori pa neki od njih procjenjuju da Plenkovićeva politika HDZ vodi u poraz. Dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca tumači da je stranka izgubila izbore u svim sredinama u kojima su istaknuti kandidati na kojima je inzistirao Plenković, pri čemu se posebno ističu oni u Zagrebu i Splitu. S druge strane, tvrde naši sugovornici, ljudi koji su dobili izbore redom nisu Plenkovićev kadar, od Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, Bjelovarsko-bilogorske i drugih sredina.

Ni Stričak, čijim se uspjehom Plenković hvali, nije, kažu, njegov čovjek, nego je županijsku organizaciju preuzeo pod palicom Milijana Brkića. Ulje na vatru dodao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je javno kritizirao kampanju HDZ-ova kandidata za Zagreb Davora Filipovića, kojega Plenković “gura” unatoč izbornom porazu. Iako ističe kako za taj poraz ne krivi Plenkovića, Franković je takvim istupom otkrio nezadovoljstvo HDZ-ovaca diljem Dalmacije, u kojoj je HDZ izgubio dobar dio biračkog tijela, a krivce nalaze u potrošenom kadru na čelu županijskih organizacija.

Sanader će se sam povući?

U Splitsko-dalmatinskoj županiji na udaru unutarstranačkih kritika našao se Ante Sanader, šef županijske organizacije koja je na ovim izborima loše prošla u mnogim sredinama, od Makarske, Trogira, Omiša i Sinja do nekih općina. Među tamošnjim HDZ-ovcima zato se može čuti kako na unutarstranačkim izborima, koji se po statutu trebaju održati u svim jedinicama u idućih šest mjeseci, može očekivati promjena na čelu županijske organizacije. Očekuju, međutim, da će se Sanader sam povući jer već neko vrijeme ne pokazuje ambiciju da ostane na čelu organizacije.

No naši izvori očekuju kako tu neće biti “revolucije” kad je riječ o Sanaderovu kadru. Iako je u toj županiji običaj da organizaciju preuzme župan, ne očekuje se da će to ovoga puta biti Blaženko Boban. Među HDZ-ovcima se nagađa da će to biti netko mlađi, a zasad se spominje Ante Mihanović, tajnik županijske organizacije, koji bi mogao biti prihvatljiv svim tamošnjim strujama u stranci. U Šibensko-kninskoj županiji promjene na čelu organizacije su neminovne već i zbog toga što je stranka tamo izgubila izbore, a takvo što zasad se ne spominje u Zadarskoj županiji, iako se i tamo čuju procjene o velikom padu utjecaja stranke s obzirom na to da je Božidar Longin vrlo tijesno obranio poziciju na čelu županije.

