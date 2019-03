VIDEO Bulić 'zagrijao' HDZ-ovce: Pjevali i plesali Plenković, Šeks, Jandroković...

U gospićkoj sportskoj dvorani u petak je održan završni predizborni skup koalicijske liste na čelu s HDZ-om s kojeg je predsjednik stranke Andrej Plenković poručio da je pobjeda te liste s nositeljem Marijanom Kustićem Ličko- senjskoj županiji važna za „smjer razvoja gospodarstva, demografsku obnovu, te za gospodarenje prirodnim resursima kakve nema nitko u Hrvatskoj".

Riječ je o koalicijskoj listi HDZ, HSS, HSU, HSP AS i Hrvatske bunjevačke stranke.

„Budimo snažni u nedjelju, pokažimo koja je to dominantna politička stranka zadnjih 30 godina u Hrvatskoj i koja je stranka budućnosti, stranka hrvatskoga razvoja i napretka", rekao je Plenković i obećao da će taj napredak u ovoj županiji ostvariti „svi zajedno“.

Uz riječi da su svi izbori važni i da su za HDZ test povjerenja, pozvao je birače da na nedjeljnim izborima za županijsku skupštinu pokažu to povjerenje, jer je ta pobjeda u Ličko-senjskoj županiji važna za „smjer razvoja gospodarstva, demografsku obnovu, te za gospodarenje prirodnim resursima kakve nema nitko u Hrvatskoj, te je ocijenio kako HDZ ima odgovoran kadar koji zna kako graditi Liku.

Osvrnuvši se na kritike da su u posljednja dva tjedna ministri obilazili Liku, kao da su je sada otkrili, Plenković je rekao da to nije točno, da je Vlada RH puna partnerstva prema svim županijama, gradovima i općinama i to bez obzira koje su u njima političke opcije na vlasti, jer da samo tako mogu biti učinkovita vlada, koja će pomoći svakom hrvatskom čovjeku.

Tim putem i decentralizacijom, zajedno s povećanjem izvornih sredstava kao alatom, mi za Liku već puno radimo, radimo sa srcem, svjesni da je ona srce Hrvatske, da ona povezuje i plavu i zelenu Hrvatsku, na tromeđi Splita, Rijeke i Zagreba i da bez jake Like nema snažne Hrvatske, rekao je Plenković i izazvao ovacije.

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković za župana Darka Milinovića, izbačenog iz HDZ-a i nositelja liste grupe građana na ovim izvanrednim izborima rekao je kako govori da je on zaštitnik Like, da želi njezin razvoj, međutim da svojim postupcima u stvari pokazuje da želi sukob Like sa središnjom vlasti.

Ali, kako je rekao Jandroković, „mi mu to nećemo dopustiti, jer s tim nema igre, HDZ je čuvar tradicije, obitelji, domoljublja, samo je jedan HDZ i ovi su izbori jako važni“.

Na pozornici je uz pljesak došao i Vladimir Šeks koji je u ozračju pjesme i skandiranja, rekao da je „to baš onakav HDZ kakvog ga je želio utemeljitelj, prvi predsjednik Franjo Tuđman, a da zlobnici nad tom činjenicom mogu samo cmizdriti“.

Nositelj liste Marijan Kustić pozdravio je goste i koalicijske partnere HSS, HSU, HSP AS i Hrvatsku bunjevačku stranku, te rekao da će zajedno nakon pobjede, te uz pomoć hrvatske vlade „olakšati život za sve žitelje Ličko-senjske županije, a ne da tako bude samo za jednu osobu, osobu koja je zaratila sa svima i začahurila Liku“.

Nisam sklon jednoumlju i nakon naše pobjede u nedjelju ovu županiju više neće voditi jedan čovjek, već će ona prodisati punim plućima, bit će to pobjeda za bolju ljepšu i jaču Ličko-senjsku županiju, rekao je Kustić

Govoreći kratko i o izbornim programu najavio je zalaganje za isticanje te županije županijom od posebnog značaja za Hrvatsku i s tim u vezi i donošenja „zakona o Lici i Ličko-senjskoj županiji“.

Pohvalio je Kustić atmosferu u sportskoj dvorani gdje se okupilo oko 1.300 članova i podupiratelja, te je naglasio kako među njima „nema autobusa sa strane.“

Domoljubnom ozračju pjesmama je pridonio pjevač Mate Bulić, uz kojeg su gotovo sat vremena pjevali, pljeskali i plesali gotovo svi, pa i dužnosnici predvođeni Andrejom Plenkovićem, Gordanom Jandrokovićem i ministrima Gabrijelom Žalac, Tomom Medvedom i Tomislavom Ćorićem i Olegom Butkovićem.

A iako je Kustić rekao kako nitko 'izvana' nije stigao na skup, Lika online piše kako su u Gospić došle stotine ljudi iz drugih krajeva Hrvatske.

Jedna njihova čitateljica javila je kako je na odmorištu Janjče došlo do 'prekrcaja' putnika iz tri zagrebačka kombija u autobus domaćih registracijskih oznaka, a na parkiralištu kraj dvorane snimili su brojne privatne automobile s registracijskim oznakama iz raznih krajeva Hrvatske.