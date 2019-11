HDZ-ovac s liste za odstrel: Nisam širio mržnju! Ali sam Jandrokovića nazivao 'Agent 808'...

Među devetero zagrebačkih HDZ-ovaca protiv kojih se pokreću stegovni postupci zbog poruka u Viber grupi "Zna se HDZ" je i dugogodišnji HDZ-ovac, jedan od utemeljitelja HDZ-a i nekad tajnik velikogoričkog HDZ-a, Ante Šimunović.

On tvrdi da nema govora da je u tim grupama (član je i WhatsApp grupe "Uskoci i hajduci") širio govor mržnje, niti je puno pisao o Andreju Plenkoviću, ali priznaje da je kritzirao glavnog tajnika Gordana Jandrokovića i šefa zagrebačkog HDZ-a Andriju Mikulića.

– Iz Viber grupe sam izišao kada su je preuzeli Škorini jer podržavam predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Kada je Andrija Mikulić imenovan za glavnog državnog inspektora u grupi sam pisao da toga nema ni u Sjevernoj Koreji da je glavni državni inspektor ujedno i predsjednik najveće stranačke organizacije. Jandrokovića sam nazivao "Agent 808", aludirajući na jadan broj preferencijalnih glasova koje je dobio na izborima – rekao nam je Šimunović koji najavljuje borbu na Časnom sudu.

– Veselim se borbi, iako mi je žao što razno razni tipovi (koji na izborima dobiju par sto glasova) ovime žestoko opstruiraju kampanju naše predsjednice, zato što im nije u interesu da ona pobijedi. Baš da vidim kako će mene utemeljitelja iz HDZ-a isključiti oni koji su iz interesa u HDZ ušli 2011. godine – prenio nam je Šimunović što je danas, kada je saznao da je na listi za odstrel, napisao u WhatsApp grupi "Uskoci i hajduci".

Šimunović se u HDZ učlanio u veljači 1990. godine kao maturant. Bio je, rekao nam je, sudionik Sabora HDZ-a u veljači 1990., 1997. godine bio je član Kandidacijskog odbora dr. Franje Tuđmana, tajnik GO HDZ-a Velike Gorice od 2000-2011, zamjenik gradonačelnika Velike Gorice do 2001-2005...

– I sad će mi suditi sud partije – rezigniran je Šimunović koji je i na Saboru HDZ-a 2018. godine imao kritički govor jer je HDZ-ova vlast ignorirala, a kasnije i poništila referendumske incijative (nije bilo dovoljno potpisa) protiv Istanbulske konvencije i o izmjeni izbornih pravila. Tada je jedini glasao protiv izvješća o radu Andreja Plenkovića i bio je protiv novog Statuta stranke koji je tada usvojen.

– Kakva je to HDZ pučka stranka koju ne zanimaju referendumi pokrenuti od građana? – pitao se tada Šimunović. Sada Šimunović tvrdi da je oklevetan jer nije pisao one "užasne poruke", kako je rekao, koje su se pojavile u javnosti (metak u čelo, leđno niz Savu itd), a njegovo je ime na popisu za stegovni postupak. Ima primjedbe i na to što zagrebački HDZ raspravu o prijavam Časnom sudu odrađuje na telefonskoj sjednici kako bi se izbjegla rasprava...