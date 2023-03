HDZ i dalje ostaje dominantna politička opcija u Hrvatskoj

Prema najnovijim istraživanjima, HDZ ostaje dominantna politička opcija u Hrvatskoj, a da je cijela država jedna izborna jedinica osvojio bi više od četvrtine birača, to jest 25,7 posto. Uz njih, još 5 vodećih stranaka ima blagi rast. Takav rezultat još nije zabilježen u mjerenju posljednjeg mandata. Rast potpore je zabilježen kod SDP-a pa je sad na 15,4 posto (s prethodnih 15,0), a Možemo! je na 3. mjestu s 9,8 posto, piše Danas.hr. Najpozitivnije percipirani političar je aktualni predsjednik Zoran Milanović, a najnegativnije premijer Andrej Plenković.

Domovinski pokret koji je pokrenuo inicijativu za Plenkovićev opoziv s premijerske pozicije narastao je za 0,5 posto, pa njihova podrška sad iznosi 6,8 posto. Potpora Centra je na 3,2 posto, a Fokusa na 1,3 posto. Među stranke koje imaju iznad 1 posto podrške su Radnička fronta (1,3 posto s padom od 0,1 posto u odnosu na veljaču), HSS (1,2 posto u ožujku, spram 1,4 posto u veljači), Ključ Hrvatske (1,2 posto u ožujku, spram 0,9 posto u veljači) i Socijaldemokrati (1,1 posto u ožujku, spram 1,6 posto u veljači). Točno 1 posto podrške imaju Hrvatski suverenisti (koji su pali s 1,1 posto u veljači), HNS i IDS (čija je potpora ostala nepromijenjena).

Istraživanje je za RTL provela Promocija plus od 1. do 3. ožujka, na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku plus minus 2,7 posto i razinu pouzdanosti 95 posto.

VIDEO: Tomislav Tomašević o pitkoj vodi u Zagrebu