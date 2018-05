HDZ kreće u rat sa Živim zidom, SDP čeka

Četiri po rejtinzima najvažnije političke stranke u Hrvatskoj ovih su dana održale masovnije konvencije, kongrese ili sjednice glavnih i središnjih odbora. HDZ, SDP, Živi zid i Most tim svojevrsnim “proljetnim pospremanjem” pokušavaju se repozicionirati na političkom tržištu.

Tri političke stranke, HDZ, SDP i Most, ujedno moraju ukalkulirati i propulzivni rast Živog zida, koji se uvrstio u sam vrh i koji jedini, kako govore ankete pa i jučerašnji CRO Demoskop, ima pravo na zadovoljstvo.

Plenković sokoli HDZ

HDZ kao vladajući i stranka s najvećom političkom odgovornošću ima i najveći teret i najviše ga zabrinjava očuvanje krhke vladajuće većine u Hrvatskom saboru. Taktika HDZ-a je jasna – radi kao da će parlamentarni izbori biti za dvije godine, a priprema se kao da će biti sutra. Šef stranke Andrej Plenković u PR-ovskoj je ofenzivi i u stranci i na razini državne vlasti, a prema njegovu motivacijskom govoru u Šibeniku, gdje je okupio gotovo 300 najeminentnijih HDZ-ovih državnih i lokalnih dužnosnika, jasno je da mu je primarna namjera iskoristiti 2018. godinu kao jedinu u kojoj ne bi trebao biti opterećen nekom od predizbornih kampanja. Znači, u kojoj mora provesti najavljene reforme radi dizanja standarda i razvoja gospodarstva. – HDZ je prejak i nikakav lahor i povjetarac nas neće uzdrmati, poručuje i sokoli svoje u HDZ-u Plenković, koji drži da Hrvatska nikada nije bila u boljoj poziciji. Očiti je, pak, zadatak HDZ-a ulazak u rat s tzv. populistima, dakle Živim zidom, čiji rast rejtinga ocjenjuju u HDZ-u najnegativnijim događajem za budućnost RH.

Promjenom statuta stranke Plenković računa da će osnažiti. Živi zid nakon prvog “pravog” stranačkog kongresa bez kompleksa pokazuje sve svoje političke apetite, uključivo i predstavljanje svoje vlade u sjeni. Namjera je Živog zida pokazati da nije samo udruga boraca protiv deložacija i populista već da nudi konkretne stvari biračima kojih je najviše među mladima do 30 godina.

Ivan Vilibor Sinčić objašnjava da su oni antiestablišment-stranka koja se okuplja oko ključnih stvari koje trebaju svim ljudima bez obzira na njihovo ideološko opredjeljenje. SDP, koji je još uvijek glavna oporbena stranka, i dalje se muči s konsolidiranjem vodstva i programske orijentacije i traženja izgubljene socijaldemokratske niti. Lider stranke Davor Bernardić i dalje lakonski odbacuje značaj rasta rejtinga Živog zida, a glavni cilj SDP-a ostaje HDZ i spremnost na rušenje njegove većine i Vlade, a pogotovu obračun s Plenkovićem osobno. Stječe se dojam da je sijanje parola glavno oružje Bernardića koji gađa rođačko-stranačko uhljebljivanje vladajućih i govori o “besramnom bogaćenju jednih i gladi drugih”. Novost je obećanje da će SDP smanjiti PDV ugostiteljima i turizmu.

Most u borbi za ostanak

Most, kako mu i slogan kaže, i dalje predstavlja “Pokret ostanka”. Zgodno sročen slogan koji gađa na potrebu ostanka Hrvata u RH i zaustavljanju trenda iseljavanja, može se primijeniti i na Most sam – jer on jest u borbi za o(p)stanak u krugu relevantnih političkih snaga u zemlji. Nikola Grmoja govori o zakonima koje Most gura u proceduru, a Božo Petrov i dalje slavi činjenicu da je Most postavio neke nove demokratske standarde. Demografija je središnji zadatak te Most lansira konkretna zakonska rješenja i povlastice za obitelji s više djece.