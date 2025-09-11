Hasanbegović: Riječ je o političkim i intelektualnim pigmejima i mediokritetima. Tepeš: SDP lukavo želi na pozicije HDZ-a

Iznenadna promjena SDP-ova stava oko pozdrava "za dom spremni", koji bi odjednom za SDP postao ipak prihvatljiv u nekim situacijama i okolnostima, što podrazumijeva dvostruke kriterije oko nečega što se do jučer u SDP-u smatralo grijehom za koji nema ni opravdanja ni razumijevanja ni oprosta, izazvala je pravo vrenje. Vrije zbog toga i u samoj stranci koja je preko noći napravila takav nezamisliv politički zaokret. Vrije i na cijeloj ljevici jer se mnogi SDP-ovi politički saveznici zgražaju nad ovim iznenadnim zaokretom koji je smišljen na Iblerovu trgu. Vrije i na centru, ali i na desnici. Padaju svakakvi komentari. Nižu se reakcije i političara i povjesničara. Onima već objavljenima pridodat ćemo i komentare dvojice povjesničara i bivših saborskih zastupnika - Zlatka Hasanbegovića i Ivana Tepeša. Evo što njih dvojica kažu o SDP-ovu obratu vezanom uz pozdrav "za dom spremni", čime se SDP odjednom priklonio mišljenju Vladina Vijeća za suočavanje s prošlošću i tezi o "dvostrukim konotacijama".

- Riječ je o političkim i intelektualnim pigmejima i mediokritetima čije je bauljanje kroz bespuća povijesne zbiljnosti bespredmetno komentirati. S obzirom na to da je to tzv. Povjerenstvo ostalo Vladino nedonošče koje nikada ni o čemu nije donijelo jedinstven stav i čiji polovični pravorijek nikoga ni na što ne obvezuje sasvim je logično da su za tim kvaziintelektualnim vlasništvom, do kojeg ne drže ni njegovi autori, posegnuli upravo SDP-ovi mudraci i nadri povjesničari. Poznavajući ponaosob intelektualne dosege većine tih ljudi uvjeren sam i kako vjeruju da ime države Iran ima dvostruku konotaciju od koje se jedna zove Irak - ovim nam je slikovitom riječima uzvratio predsjednik Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović komentirajući i SDP-ov politički salto i Vijeće za suočavanje s prošlošću koje je osnovao sam premijer Andrej Plenković.

Za razliku od očekivano odrješitog, neumoljivog i verbalno britkog Hasanbegovića, bivši predsjednik stranke HSP Ante Starčević u SDP-ovu potezu vidi zrnca lukavosti. - U SDP-u su shvatili da će HDZ najviše profitirati u razdoblju nakon Thompsonova koncerta jer je HDZ u tom slučaju fantastično reagirao. Zato sam i očekivao da će SDP ići u istom smjeru, ako je pametan. Naime, SDP pretendira obnašati vlast, što znači da želi okupiti šire biračko tijelo, a da bi to postigao mora uzeti i politički centar. Jedino tako može parirati HDZ-u. U SDP-u su shvatili da je HDZ poentirao cijelom tom "operacijom" oko Thompsonova koncerta, mudrim Plenkovićem odlaskom na probu i Jandrokovićevim i Anušićevim odlaskom na sam koncert. SDP je shvatio tu HDZ-ovu mudrost kojom je HDZ onemogućio da desnica zajaše na tom valu. HDZ time nije dopustio desnici da preuzme primat tog vala. Pokušali su na tome parazitirati i Most i DOMINO i još neki, izvikivanjem tog pozdrava u Saboru, pa je sad i SDP osjetio da u tih pola milijuna ljudi koji su bili na Thompsonovu koncertu ima "materijala". To je veliko biračko tijelo. Cijelog je tog mudrog HDZ-ova poteza sad postao svjestan i SDP, samo što im je za to trebalo dva mjeseca.

Dvostruku konotaciju tog pozdrava prihvaća prvenstveno politički centar, a politički centar je taj koji odlučuje o izbornom pobjedniku. I u SDP-u su, pošto su sjeli nakon godišnjih odmora i prostudirali tu HDZ-ovu komunikaciju koja se događala tijekom ljeta, shvatili da je i njima politički mudrije ići u smjeru razmišljanja dvostrukih konotacija. Odnosno, u smjeru da je "za dom spremni" u kontekstu Drugog svjetskog rata nedopustiv, osuđujuć, zabranjiv i kažnjiv, a u kontekstu Domovinskog rata dopustiv. A to je pak i u skladu sa stavom Vijeća za suočavanje s prošlošću. Naprosto, ako želi biti prva stranka u državi SDP ne može ići sa stavom koji imaju Možemo!, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš ili netko četvrti tko je radikalno lijevo. I ovo je sad lukavo SDP-ovo rješenje. Dolaze na pozicije HDZ-a. SDP s ekstremnim ljevičarenjem može samo izgubiti biračko tijelo centra, a jedino pridobivanjem birača s političkog centra SDP može pobijediti HDZ - objasnio je Ivan Tepeš.