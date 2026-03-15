Hrvat priznao da je u Linzu nožem izbo dvoje Afganistanaca, jedan preminuo. U Innsbrucku Turčin ubio suprugu Austrijanku

Krvavi vikend u Austriji, pišu u nedjelju austrijski mediji. Prvo je 34-godišnji Hrvat u subotu predvečer u središtu Linza, glavnog grada austrijske pokrajine Gornje Austrije nožem izbo dvojicu mušaraca iz Afganistana u dobi od 24 i 26 godina, stariji je umro, o čemu je danas izvijesto Večernji list, a već u nedjelju prijepodne novo krvoproliće u Innsbrucku, glavnom gradu pokrajine Tirol. U Innsbrucku je, kako je izvijestio glasnogovornik Pokrajinskog ureda za kriminalstiku Tirola Philipp Rapold, 31- godišnji suprug turskog podrijetla nožem na smrt izbo svoju 37-godišnju suprugu iz Austrije.

Muškarac je navodno bio jako ljubomiran i stalno je kontrolirao ženin mobitel. Ali to nije bilo sve. Prema policijskom izvješću posljednjih godinu dana navodno ju je fizički napadao i prijetio joj. Tako je bilo i u subotu navečer, pa ga je žena prijavila policiji. Nasilnog supruga policija je privela u policijsku stanicu i izrečena mu je zabrana približavanja ženi i stanu. Nakon toga je pušten na slobodu. Kada je u nedjelju prijepodne policijska ophodnja došla u kontrolu, našla je na stubištu zgrade, na prvom katu, beživotno žensko i muško tijelo.

Istražitelji polaze od toga da se je 31- godišnjak još u noći vratio u stan, provalio vrata i nožem prvo ubio 37-godišnju suprugu, a potom, presudio i sebi. Po položaju pronađenih mrtvih tijela, policija pretpostavlja da je Austrijanka pokušala pobjeći pomahnitalom suprugu. Ali, nažalost, bezuspješno. Državno tužiteljstvo je naložilo obdukciju tijela, kako bi se, između ostalog, utvrdilo točno vrijeme počinjenog ubojstva i samoubojstva.

Da se vratimo prvom slučaju i 34- godišnjem nasilnom Hrvatu iz Linza. Kako je poslijepodne javio austrijski radio i televizija ORF, tijekom prvog ispitivanja danas prijepodne, uhićeni Hrvat je, kako je izvijestio glasnogovornik gornjoaustrijske Pokrajinske policije, Michael Babl, istražiteljima, uglavnom "priznao zločin".

Motiv zločina navodno nije znao "jasno reći", ali je naveo da je psihički bolesna osoba. Pri uhićenju, policija je kod osumnjičenog pronašla krvavi nož, kojim je izbo dva Afganistanca. Prema izjavama svjedoka, 34-godišnjak je navodno tijekom napada uzvikivao ksenofobne parole i izražavao mržnju.

Babl je napomenuo da istraga o tome još traje. Austrijski mediji prenose oštre reakcije gornjoaustrijskih političara, vezano uz u Linzu počinjena zlodjela. Pokrajinski poglavar Gornje Austrije, narodnjak (ÖVP) Thomas Stelzer poručio je svim stanovnicima ove pokrajine i šire: "Nasilju i mržnji, u našoj zemlji, nema mjesta!"