'NISI SAMA - IDEŠ S NAMA!'

Besplatan prijevoz za žene oboljele od raka

Zagreb: Tomislav Tomašević i suradnici predstavili prvi električni autobus namijenjen za javni prijevoz
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
15.03.2026.
u 17:41

Udruga Nismo same razvila je i niz drugih projekata usmjerenih pružanju podrške ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima

Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same prije osam je godina pokrenula projekt “Nisi sama – ideš s nama!”, jedinstvenu uslugu koja ženama oboljelima od raka koje se liječe u zagrebačkim bolnicama osigurava besplatan taksi-prijevoz na kemoterapije, imunoterapije i terapije zračenjem. Projekt je pokrenut 14. ožujka 2018. godine na inicijativu novinarke Ivane Kalogjere, potaknute vlastitim iskustvom liječenja raka dojke. Početna sredstva osigurana su prijavom na natječaje Zaklade Solidarna i Zaklade Adris, a prva korisnica usluge bila je Ankica Lepej.

U osam godina provedbe projekta udruga Nismo same osigurala je 40.450 besplatnih taksi-vožnji za 1253 korisnice, u ukupnoj vrijednosti 417.077,50 eura, te organizirala 21 humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava. Usluga se financira prvenstveno donacijama građana i tvrtki, a dodatnu podršku osigurali su i Grad Zagreb, kao i gradovi iz zagrebačkog prstena – Zaprešić i Velika Gorica, koji su 2025. participirali u troškovima prijevoza za svoje sugrađanke.

Osim žena koje žive u Zagrebu i okolici uslugu su tijekom godina koristile i brojne žene s prebivalištem u Rijeci, Varaždinu, Sisku, Petrinji, Đakovu, Crikvenici, Zadru, Splitu, Gospiću, Daruvaru, Osijeku, Karlovcu, Slavonskoj Požegi, Virovitici, Vukovaru te brojnim drugim gradovima i mjestima. Cilj projekta “Nisi sama – ideš s nama!” je ženama oboljelima od raka omogućiti siguran i dostojanstven prijevoz na terapije, ali i ukazati na činjenicu da uz medicinsko liječenje postoji niz dodatnih potreba onkoloških pacijenata. Siguran dolazak na terapiju za mnoge oboljele predstavlja važan dio procesa liječenja i podrške. Posebnu ulogu u provedbi projekta imaju taksisti Udruge 1717, koji od početka sudjeluju kao partneri projekta i svojim angažmanom omogućuju da usluga prijevoza bude sigurna, pouzdana i dostupna kada je najpotrebnija.

”U Udruzi smo jako ponosni na uspjeh koji je postigla naša građanska inicijativa, posebice na činjenicu da su po uzoru na ono što rade Nismo same u Zagrebu slične projekte pokrenule i pojedine lokalne zajednice. Nastavit ćemo se zalagati da uslugu pokrenu svi, a dugoročno da ona postane dio sustava zdravstvenog osiguranja, kao što je to slučaj u brojnim razvijenim zemljama. Zahvaljujemo taksistima 1717, svim prijateljima udruge, tvrtkama i brojnim građanima koji nas godinama podržavaju donacijama”, rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same i pokretačica projekta.

Udruga Nismo same tijekom devet godina rada razvila je i niz drugih projekata usmjerenih pružanju podrške ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima. Sve žene kojima je potreban besplatan prijevoz na terapije mogu se javiti putem e-mail adrese info@nismosame.com ili na broj telefona 097/7561-683. 

