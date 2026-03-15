Kako do dogovora o naknadi štete ili nasljedstvu bez odlaska na sud?

U Zagrebu će 20. ožujka početi osnovna oduka za medijatore koji će tijekom 40 sati u pet dana učiti kako upravljati konfliktima, razvijati komunikacijske i pregovaračke vještine, ovladati tehnikama slušanja... Nakon obuke kandidati koji se žele upisati u Registar medijatora morat će položiti ispit. U Hrvatskoj udruzi za medijaciju (HUM), koja organizira obuku, ističu da su među dosadašnjim polaznicima najbrojniji bili odvjetnici, korporativni pravnici, stručnjaci za ljudske resurse, menadžeri, poduzetnici, ekonomisti, financijski stručnjaci, zdravstveni radnici, inženjeri, nastavnici, socijalni radnici, psiholozi...

Većini to nije osnovno zanimanje, nego dodatni posao. HUM je udruga akreditirana od Centra za mirno rješavanje sporova, osnovala ju je 2003. skupina entuzijasta koji su koji su se upoznali na prvoj osnovnoj obuci za medijatore koju je organizirao USAID. Medijacija ili mirenje je pregovaranje u kojem stranke uz pomoć treće nepristrane osobe nastoje riješiti sukob ili spora, bez odlaska na sud. Cijene usluge medijacije, prema objavljenim troškovnicima, ovise o vrijednosti spora.

Prošle godine je pred Centrom za medijaciju HUM-a, prema izvješću o radu, pokrenuto 36 medijacija (podnijeto je 87 prijedloga, no većina nije dovela do pokretanja). Više od trećine odnosilo se na građanske sporove oko naknada šteta i dogovore o imovinsko-pravnim odnosima, 28 posto bili su radni odnosi, a 16 posto obiteljski. Od okončanih medijacija, u 60 posto predmeta sklopljene su nagodbe. Prosječno trajanje medijacije je tri sata, u prosjeku jedan sastanak. Medijator se postaje upisom u Registar medijatora nakon obuke. No, radi se i na pokretanju petogodišnjeg sveučilišnog studija medijacije od iduće akademske godine, pa bi za šest godina Hrvatska mogla dobiti i prve magistre medijacije. Inicijativa stiže sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a izvoditelji multidisciplinarnog studija bili bi Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu, osječki Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti te Akademija za umjetnost i kulturu. U pripremi je i novi Zakon o medijaciji kojim će se dodatno urediti taj alternativni način rješavanja sporova. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je na sjednici Vlade da je godišnji priljev predmeta na sudove između 1,2 i 1,3 milijuna.

- Iz toga razloga razmatramo moguće alternativne načine rješavanja sporova. Jedan od njih je i medijacija. Stoga će se ovim zakonom propisati dužnost pokušaja rješavanja spora medijacijom u situacijama prije pokretanja parničnog postupka koji proizlazi iz ostavinskog postupka i prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete u sporovima male vrijednosti – rekao je Habijan i dodao kako su predmeti koji se odnose na radne odnose i osiguranje izuzeti. Novim zakonskim prijedlogom propisuje se da će stranke koje ne uđu u informativni sastanak u postupku mirenja snositi sankciju u vidu gubitka prava na trošak parničnog postupka, neovisno o ishodu postupka, u slučaju da dođe do parničnog postupka. - Stranke koje budu aktivno sudjelovale u medijaciji, bit će oslobođene od plaćanja sudske pristojbe na tužbu, u slučaju bezuspješno dovršene medijacije – najavio je Habijan. Zakonski okvir za medijaciju postavljen je 2003. Zakonom o mirenju, koji je izmijenjen 2009., a 2023. godine na snagu je stupio i Zakon o mirnom rješavanju sporova koji nije ispunio očekivanja.