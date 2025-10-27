Hamas i Fatah postigli dogovor u Kairu: Gaza prelazi u ruke neovisnih tehnokrata

Palestinske frakcije su se tijekom sastanka u Kairu složile predati Pojas Gaze privremenom palestinskom odboru sastavljenom od neovisnih tehnokrata iz Pojasa te pozvale na dogovor o strategiji za aktiviranje Palestinske oslobodilačke organizacije kao jedinog legitimnog predstavnika palestinskog naroda. Dogovorile su se podržati i provoditi sporazum o prekidu vatre te poduzeti mjere za održavanje sigurnosti i stabilnosti u cijelom Pojasu Gaze. U izjavi se navodi da će odbor tehnokrata biti odgovoran za pružanje osnovnih usluga u suradnji s arapskim zemljama i međunarodnim institucijama te da će biti osnovan međunarodni odbor za nadzor financiranja i provedbe obnove Gaze. Naglašeno je jedinstvo palestinskog političkog sustava i neovisno donošenje nacionalnih odluka. Khalil al-Hayya, vođa Hamasa u Gazi, izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je rat završen te da izraelska okupacija nije postigla svoje ciljeve tijekom dvije godine sukoba. Rekao je da Hamas nema zadrške prema upravljanju Pojasom od strane neovisnih osoba i da će sve ovlasti, uključujući sigurnosne, predati Upravnom odboru.

Potvrdio je postojanje konsenzusa s Fatahom o međunarodnim snagama za razdvajanje i nadzor primirja te o misiji UN-ovog tijela za obnovu Gaze. Dodao je da Hamas želi održati izbore radi nacionalnog jedinstva i naglasio da narod želi jedinstvenu vlast. Al-Hayya je američkim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru rekao da Hamas zagovara stabilnost i da je Trump jedini sposoban obuzdati izraelsku okupaciju. Oružje Hamasa, rekao je, povezano je s postojanjem okupacije te će biti predano državi kada okupacija završi, a to pitanje još se raspravlja s frakcijama i posrednicima. Naglasio je da Hamas neće donositi stavove bez nacionalnog konsenzusa te da je nužno urediti nacionalne dokumente jer je Zapadna obala pod kontrolom izraelskih naselja. Također je izjavio da Hamas prihvaća UN-ove snage za nadzor granica i prekida vatre te da nastoji okončati patnju palestinskih zatvorenika, iako je okupacija nepopustljiva po tom pitanju.

U međuvremenu, Turska će biti isključena iz planirane stabilizacijske misije u Pojasu Gaze u kojoj bi trebalo sudjelovati oko 5.000 vojnika, nakon što je Izrael poručio da ne želi tursko sudjelovanje. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je uvjet za formiranje multinacionalnih snaga izraelsko zadovoljstvo njihovim sastavom, a zadatak snaga bit će spriječiti sigurnosni vakuum u Gazi tijekom obnove. Turska je ponudila slanje svojih trupa, ali je Izrael odbio ponudu zbog napetih odnosa i Erdoğanove bliskosti s Hamasom i Muslimanskom braćom. Odluka o isključenju Turske izazvala je kontroverze jer je Ankara jedan od jamaca tzv. Trumpovog mirovnog sporazuma od 20 točaka i posjeduje snažnu vojsku.

Prema diplomatskim izvorima, misiju će voditi Egipat uz sudjelovanje Indonezije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a zemlje traže ovlaštenje Vijeća sigurnosti UN-a, iako misija neće formalno biti pod okriljem UN-a. Snage će surađivati s američkom vojnom jedinicom CMCC sa sjedištem u Kiryat Gatu, koju je otvorio američki potpredsjednik J. D. Vance. CMCC će, uz vojnu koordinaciju, imati ulogu i u distribuciji humanitarne pomoći Gazi, dok granični prijelazi ostaju zatvoreni. Očekuje se da će misija preuzeti razoružanje Hamasa i osigurati uspostavu prijelazne palestinske vlade, no njezino formiranje još je predmet pregovora. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Palestinska uprava neće imati nikakvu ulogu u poslijeratnoj Gazi.