Rubio rekao da SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da američki dužnosnici provode konzultacije o mogućoj UN-ovoj rezoluciji ili međunarodnom sporazumu kojima bi se odobrilo slanje međunarodnih snaga u Pojas Gaze i da će o tome razgovarati u nedjelju u Kataru.

"Mnoge zemlje izrazile su interes za sudjelovanjem na nekoj razini - bilo monetarnoj ili u vidu ljudstva ili oboje - i trebat će to (UN-ovu rezoluciju ili međunarodni sporazum) jer to njihovi nacionalni zakoni zahtijevaju", rekao je Rubio novinarima u zrakoplovu na putu između Izraela i Katara. "Imamo cijeli tim koji radi na nacrtu toga."

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze. Izrael se protivi sudjelovanju turskih snaga.