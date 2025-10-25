Naši Portali
Provode konzultacije

Rubio rekao da SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze

U.S. Secretary of State Marco Rubio meets with Canadian Foreign Minister Anita Anand, in Washington
Foto: Annabelle Gordon/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 23:20

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da američki dužnosnici provode konzultacije o mogućoj UN-ovoj rezoluciji ili međunarodnom sporazumu kojima bi se odobrilo slanje međunarodnih snaga u Pojas Gaze i da će o tome razgovarati u nedjelju u Kataru.

"Mnoge zemlje izrazile su interes za sudjelovanjem na nekoj razini - bilo monetarnoj ili u vidu ljudstva ili oboje - i trebat će to (UN-ovu rezoluciju ili međunarodni sporazum) jer to njihovi nacionalni zakoni zahtijevaju", rekao je Rubio novinarima u zrakoplovu na putu između Izraela i Katara. "Imamo cijeli tim koji radi na nacrtu toga."

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze. Izrael se protivi sudjelovanju turskih snaga. 

Ključne riječi
Marco Rubio Izrael SAD Palestina

