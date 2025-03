Majstori za klimu o čestim zabludama: Ljudi se čude zašto im klima ne radi, a 'svake godine je servisiraju'

Ništa prije lipnja. Ili za otprilike mjesec dana. Možda za dva tjedna, ali samo ako netko otkaže. Odgovori su ovo koje smo dobili od zagrebačkih instalatera klime , koje smo, potaknuti mailovima čitateljima, nazvali ne bismo li provjerili je li točno da termina jednostavno nemaju. Čim dođe nešto ljepše vrijeme, svi se sjete svojih klima, zato vam je gužva, objašnjavaju nam instalateri klima-uređaja, a je li to baš tako, provjerili smo s Darkom Horvatom, vlasnikom Klima servisa Horvat.

– Najveći je problem što ima premalo servisera, a previše klima. Točno je da se ljudi servisa i montaže klime obično sjete pred ljeto ili kad već postane baš jako vruće, ali to vam je tako, pa i ja sam sebi klimu postavljao 25. srpnja – govori nam Darko Horvat, pionir svoje struke. Više od 30 godina on Zagrepčanima omogućuje hladan povjetarac u danima s najvišim Celzijusima.

Ožujak je, objašnjava nam, otprilike i krajnje vrijeme da se servisi naprave, a travanj je već za to gotovo pa obvezan mjesec jer klima se, kaže, mora pripremiti i isprobati prije nego dođe ljeto. A koliko se često uopće klima mora servisirati? Je li to svake godine, svake druge, po potrebi?

– Prije svega, kod montaže klime mora se provesti obuka korisnika. Jedno je servis, drugo je preventivni servis, treće je čišćenje filtera. Kod montaže, ljudima se mora pokazati gdje je filter klime i stranka ga mora sama čistiti. Kad se, pak, primijeti da klima slabije hladi ili kad se začepi turbina, onda se klima mora rastavljati i u tom se trenutku zove serviser. Preventivni servis je onaj koji zadržava garanciju klime. To vam je kao i s autom, morate na servis da se ostvari garancija jer ako se nešto dogodi, onda serviser daje besplatno ruke, a onaj tko jamči garanciju rezervni dio. Ponavljam, generalno čišćenje filtera ljudi moraju odraditi sami – objašnjava nam Darko Horvat. Ali ima onih koji servisere zovu svake godine, primjećujemo.

– Bezbroj slučajeva nam se dogodilo kad dolazimo na servis i stranke se čude zašto im klima ne radi, a "svake godine je servisiraju". Mi onda otvorimo klimu i vidimo da nitko to dosad nije napravio pa shvatimo da su oni, prije nas, zvali nekoga tko je klimu samo očistio i pošpricao. A iznutra turbina zaštopana, klima curi po zidu – pojašnjava nam naš sugovornik još jednom razliku između servisa i čišćenja filtera. Što se posla općenito tiče, kaže da zaista jest gužva, čitav sljedeći tjedan Klima servis Horvat rezerviran je do kraja.

– S tim da je pitanje kad će nam početi veći projekti, onda smo tek u problemu – kaže nam Horvat. Pitamo ga i kako ide instalacija klima sad kad je novi Zakon o upravljanju zgradama stupio na snagu. Muči li ljude kamo s klimom, jesu li u problemu instalateri? – Nas generalno zakon ne muči. Došli smo na dva ili tri slučaja gdje su nas ljudi tražili da "na njihov rizik" postavimo klimu kamo ona ne smije ići. To ne radimo jer moj je rizik pet do deset tisuća eura, što sigurno neću riskirati radi 150 eura zarade. Ali da je zakon nedorečen, jest, i prvenstveno se donosio za centar grada. U problemu su kvartovi poput Zapruđa, Borovja, Peščenice, Remetinca, sve limenke, oni koji imaju francuska vrata... – nabraja naš sugovornik, a mi ga pitamo i za cijene. Koliko stoji servis klime?

– Ovisno o tome što se radi, uglavnom 60 eura plus PDV. Cijene su rasle, ali to vam je dva sata posla s dva čovjeka, a kvalitetan i odgovoran majstor se mora platiti više od prosječne plaće u Hrvatskoj. Kad se napravi kalkulacija, to vam je otprilike to – kaže nam Horvat. A montaže?

– Početna cijena montaže je 250 eura plus PDV, ali sve ovisi o zahtjevnosti posla. Nećemo sigurno naplatiti dodatnih 10-ak eura ako treba dodatni metar cijevi, ali ako imate četiri metra instalacije, visinu, onda će cijena biti veća. Vrijeme je postalo najveći trošak – kaže nam Darko Horvat.