Krenula inspekcija: Susjedi se 'cinkaju' zbog klima uređaja, a počele su stizati i kazne do 10 tisuća eura

Početkom ove godine na snagu je stupio novi Zakon o upravljaju i održavanju zgrada, a koji značajne promjene donosi u vezi s postavljanjem klima uređaja na pročelje zgrada. Novi se uređaji tako više ne smiju postavljati na dio zgrade koji se vidi s ulice, a umjesto toga, preporučuje se postavljanje na dvorišnoj strani, balkonu, terasi, tavanu ili krovu. Ako to nije moguće, predlaže se korištenje prijenosnih klima uređaja. No, uz novi zakon, pojavili su i prvi trikovi kako ga izbjeći.

"Ako netko ima volju montirati klima uređaj na zid sam, a nas pozvati za puštanje u pogon – ja ne mogu znati kad je vlasnik montirao taj klima uređaj – mi ga samo puštamo u pogon. Mi to još nismo radili, ali sam čuo da je bilo takvih situacija", kazao je Denis Tesar, vlasnik tvrtke za servis i prodaju rashladnih uređaja za Dnevnik RTL-a. U tim slučajevima kazne dobivaju svi: vlasnik stana, radnik koji postavlja klimu i tvrtka za koju radi, a one se kreću od 1000 pa do 10.000 eura i već su počele stizati.

"S Novom godinom su već krenule prve dojave suvlasnika da netko postavlja klimu, da se postavlja neka ograda, da se jedan balkon zatvorio. Imali smo već i jedno rušenje pregradnog zida na balkonu i uspjeli smo uz pomoć komunalnih redara i građevinske inspekcije zatvoriti to gradilište i zabranjeno je da se ti radovi nastave u tom stanu", poručio je koordinator Odbora za informiranje udruge Upravitelj Dražen Pomper.

Monteri klima kažu, pak, da ih građani svakodnevno zovu, ali ih moraju odbiti jer ne smiju kršiti zakon. Problema ima puno, a čak i oni koji su u dobrim odnosima sa susjedom, malo je vjerojatno da će dopustiti da cijevi klime prolaze kroz njegov stan. "Da vi sad živite na trećem katu, klimu bih vam morao staviti na pod, ali ne smiju biti vidljive instalacije po fasadama i vi sada morate pitati susjeda ispod vas i ovoga dolje bi li on dao da instalacije vuku kroz njegove stanove da bi mi mogli napraviti njegovu klimu, ja ne znam nikoga tko bi to dao", kaže Tesar.

A poštuje li se zakon, nadziru komunalni redari, susjedi, pa čak i prolaznici, na koje država ozbiljno računa. Zbog novih obveza i visokih kazni, sve manje ljudi želi biti predstavnik stanara. A da sve više predstavnika stanara daje ostavke, potvrdila je i Andrea Markešić iz GSKG-a Zagreb. U Osijeku je već oko sto njih odustalo, što je puno za jedan grad, dodala je, a u Zagrebu se očekuje da će taj broj biti znatno veći.

Zbog novog zakona mnogi stanari već dobivaju veće račune za pričuvu, a neki će ih tek dobiti. Upravitelji imaju 90 dana za prilagodbu, pa je Gradsko stambeno odlučilo od 1. ožujka slati veće račune za zgrade čija je pričuva manja od zakonskog minimuma od 0,36 eura, kaže Markešić. Ako stanari tijekom godine ne usvoje plan upravljanja zgradom, pričuva će se povećati čak pet puta.