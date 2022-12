HAK upozorava: Budite strpljivi i oprezni, kolone su na gotovo svim naplatnim postajama

Mnogi su danas krenuli na odredišta na kojima će provesti Božićne blagdane pa su diljem zemlje nastale gužve na cestama. Iz HAK-a mole vozače za strpljenje i pozivaju ih da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak.

Na graničnom prijelazu Bajakovo/Batrovci osobna vozila prema izvješću u 18 sati na izlaz čekaju više sati, a prema Bosni i Hercegovini, najduže se čeka na prijelazu Hrvatska Kostajnica/Bosanska Kostajnica, izvijestio je Hrvatski auto-klub.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima između čvora Sveta Nedelja i naplate Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Pred naplatom Lipovac kolone su u oba smjera. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila stvorila se kolona na čvoru Jankomir u smjeru Zagreba.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Zaprešić u smjeru Zagreba oko 17 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila. Jedna je osoba ozlijeđena a pomoć joj se pruža u KBC Sveti Duh. Očevid je u tijeku te se vozi otežano, zaustavnim trakom. Zbog prometnih nesreća vozi se otežano u kolonama uz zastoje i između čvora Spačva i naplatne postaje Lipovac te između naplatne postaje i čvora Lipovac u smjeru istoka.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Magla smanjuje vidljivost mjestimice u Gorskom kotaru. Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine županijske i lokalne ceste u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Zbog blagdana zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1): danas, 23. prosinca, do 23 sata, u subotu, 24. prosinca, od 15 do 23 sata, u nedjelju, 25. prosinca, od 15 do 23 sata, a u ponedjeljak, 26. prosinca, od 14 do 23 sata.

