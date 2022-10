Gužve na cestama diljem Hrvatske: 'Kolona je ogromna, vratila bih se kući, ali ni to ne mogu'

Zbog blagdana Svih svetih i Dušnog dana očekuju se gužve na prometnicama, a HAK javlja da je već sada vrlo gust promet na pojedinim dionicama autocesta, nekim graničnim prijelazima te na gradskim prometnicama.

VIDEO: Gužva na Bosiljevu uoči blagdana

Zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno, u koloni i uz kraće zastoje, osobito u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

Promet je pojačan i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Na graničnom prijelazu Stara Gradiška na izlaz se čeka dva sata kao i na prijelazu Jasenovac. Na prijelazu Slavonski Šamac dva sata čeka se na ulaz.

- Gužve su već počele. Krenuli smo iz Karlovca prema Zadru, a zapeli smo u koloni već kod Vukove Gorice. I već se sat i pol vozimo u koloni, a još toliko je pred nama sigurno. Kolona je ogromna. Ne znam zašto je to tako, ali ovo stvarno nismo očekivali. Vjerojatno zbog produženog vikenda i radova na cesti. Radovi su kod odmarališta na Dobri i vozimo svega 5 do 10 kilometara na sat. Ovo je prestrašno. Najrađe bi se vratila kući, ali ne mogu ni to - rekla je jedna čitateljica za 24 sata.

Pojačan promet se očekuje i na važnijim cestama i autocestama, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb te na A3 Bregana-Lipovac u oba smjera. Gužve se očekuju na naplatnim postajama Lučko i Zagreb-istok, kao i na većini graničnih prijelaza (Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Metković, Kaštel, Plovanija, Rupa, Pasjak, Macelj, Bregana...), dodaju iz HAK-a.