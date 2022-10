Nisu ih zaokruživali 'na više': Pogledajte koliko će iznositi kazne za prometne prekršaje kada uvedemo euro

Od sljedeće godine Hrvatska uvodi euro kao službenu valutu, već znaju i ptice na granama. Pisalo se o dvojnom iskazivanju cijena pa i njihovom napuhivanju kako bi se mogle zaokružiti u eurskim, ali ne i kunskim iznosima. No što je sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama? Koliko ćemo od prvog siječnja plaćati prolazak kroz crveno ili nekorištenje sigurnosnog pojasa?

Iznosi kazni u eurima objavljeni su još u rujnu, a stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute. Već na prvi pogled jasno je da pri konverziji nije praćen fiksni tečaj od 7,53450 kuna za euro, piše HAK revija, no kome na korist?

HAK za primjer koristi Zakon koji kaže kako vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u promet ili imovinu. Nešto što je svima jasno, no lako je pogriješiti. Za prekršaje ove odredbe trenutno je propisana kazna od 1000 kuna, a od sljedeće godine, propisuje zakonodavac, te se riječi "tisuću kuna" mijenjaju riječima "sto trideset eura".

Dakle kazna "od 1000 kuna" postaje kazna "od 130 eura", što vraćeno u trenutno valutu iznosi 979,5 kuna.

Usporedba novih i starih iznosa kazni:

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna "od 300,00 kuna“ sada je propisana kazna "od 30,00 eura“ (vratimo se na kune – samo 226 kuna).

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna "od 500,00 kuna“ sada je propisana kazna "od 60,00 eura“ (452 kune).

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna "od 700,00 kuna“ sada je propisana kazna od "90,00 eura“

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna "od 1.000,00 kuna“ kao što smo već ukazali, sada je propisana kazna "od 130 eura“.

Kad je riječ o odredbama koje propisuju kaznu"„od 1.500,00 do 5.000,00 kuna“ tu se iznos mijenja na način da se definira kako je riječ o kazni "od 190,00 do 660,00 eura“

Za prekršaje za koje je bila propisana kazna "od 2.000,00 kuna“ sada je propisana kazna "od 260 eura“

Ukoliko je za pojedine prekršaje bila propisana kazna u rasponu "od 2.000,00 do 5.000,00 kn“ sad je propisana od "260,00 do 660,00 eura“.

Kada je riječ o odredbi koja propisuje mogućnost izricanja kazne u iznosu "od 3.000,00 do 5.000,00 kuna“ to je transformirano u kaznu u iznosu "od 390,00 do 660,00 eura“.

Dosadašnja kazna "od 5.000,00 do 15.000,00 kuna“ postaje kazna "od 660,00 do 1990,00 eura“.

Dosadašnji raspon kazne "od 3.000,00 do 7.000,00 kn“ zamjenjuje se s rasponom "od 390,00 do 920,00 eura“.

U odredbama koje propisuju kaznu u iznosu "od 10.000,00 do 20.000 kn“ ti iznosi se mijenjaju tako da se utvrđuje kazna u iznosu "od 1320,00 do 2650,00 eura“.

Kada je u pitanju propisana kazna u iznosu "od 10.000,00 do 30.000,00 kuna“ ona se mijenja u iznos "od 1320,00 do 3980,00 kn“.

Sve su lijepo zaokružili, i to još 'na dolje' kako bi maksimalno olakšali život prometnim prekršiteljima i onima koji ih sankcioniraju. Dakle, raspon kazni prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama kretao se od 300,00 kuna do 30.000,00 kuna, a u eurima će biti širok od 30,00 do 3980,00 eura.