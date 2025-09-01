Od danas velike promjene za dio građana: Što se sve mijenja novim zakonom?

Novi Zakon o fiskalizaciji danas je stupio na snagu te se, uz postojeću obvezu fiskalizacije u gotovinskom prometu, širi i na račune koji se naplaćuju putem transakcijskog računa. Postojeći sustav fiskalizacije (F1) proširuje se i na fiskalizaciju onih računa koji se naplaćuju putem transakcijskog računa, a to se odnosi i na račune naplaćene putem servisa kao što su PayPal, Google Pay, Stripe i dr. Od 1. siječnja 2026. godine svi obveznici PDV-a morat će izdavati eRačune i fiskalizirati ih u poslovanju s drugim poreznim obveznicima, a subjekti koji nisu u sustavu PDV-a, od tog datuma će morati zaprimati eRačune. Od 1. siječnja 2027. godine i subjekti koji nisu u sustavu PDV-a, morat će izdavati i fiskalizirati eRačune a za njih će izdavanje, zaprimanje i fiskalizacija eRačuna biti omogućena kroz besplatnu aplikaciju Porezne uprave MIKROeRAČUN, piše Hrvatska obrtnička komora.

U razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca porezni obveznici morat će prijaviti svog informacijskog posrednika, odnosno odabrati način za dostavljanje eRačun, ali i način za fiskaliziranje računa, u pravilu, u trenutku izdavanja eRačuna. Novim Zakonom uvodi se još jedna promjena u odnosu na dosadašnji način fiskalizacije pa će tako OIB obveznika poreza na dohodak ili dobit, koji račun do 700 EUR plati gotovinom ili karticom (u praksi tzv. "R-1" račun), morati dostaviti u Poreznu upravu putem fiskalizacijske poruke.

Prijedlog zakonodavca je i da se uvede jedinstveni "šifrarnik" za robe i usluge za cijelu Hrvatsku za što će biti propisane kazne, ako se ne primjenjuje ili ako se primjenjuje pogrešno.Osim toga, eRačun će se moći ponovno izdati pod istim brojem, ali samo u slučaju da se ispravlja podatak koji ne utječe na obračun poreza. U slučaju da nije moguće izdati eRačun, o tome se mora izvijestiti Poreznu upravu u roku pet dana, kao i o naplaćenim računima do 20. u mjesecu za protekli mjesec. Primatelji eRačuna morat će posebno izvijestiti Poreznu upravu o računima koje su odbili svojim dobavljačima, također do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Novim Zakonom o fiskalizaciji ukidaju se knjiga IRA, knjiga URA, izvješća RAD-1G, PPO, DON-H, PDV-F te se pojednostavljuje PD IPO. Rok za predaju PDV obrasca vraća se na zadnji dan u mjesecu.

Podsjetimo, na sjednici 24. travnja 2025. godine Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o fiskalizaciji kojim se uvode modernizirane procedure izdavanja eRačuna i proširenje fiskalizacije na B2B segment (eng. Business to Business). Fiskalizacija eRačuna provodi se putem softverskog rješenja koje omogućuje automatsko preuzimanje potrebnih podataka iz eRačuna razmijenjenih u procesu izdavanja i zaprimanja. Budući da je u B2B segmentu propisana elektronička razmjena eRačuna, pri čemu se podaci prenose u strukturiranom obliku, omogućena je visoka razina automatizacije procesa fiskalizacije. Na taj način značajno se smanjuje administrativno opterećenje poduzetnika, dok se državnim institucijama omogućuje praćenje financijskih tokova u realnom vremenu. Zakon će stupiti na snagu 1. rujna 2025., a kako je već najavljeno primjenjivat će se od 1. siječnja 2026. godine. Dotad je poduzetnicima osigurano prijelazno razdoblje za prilagodbu novom sustavu poslovanja, navodi Porezna uprava.