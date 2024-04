Grmoja: Želimo vojsku na granici da kontrolira migrante; Anušić: Ništa od toga, tu je kraj priče!

Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja u petak je iz Karlovca kritizirao migrantske politike te poručio hrvatskoj Vladi, premijeru Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, kao i lokalnom HDZ-u da građani "neće kupiti maglu koju prodaju".

Grmoja je na konferenciji za novinare i držeći u ruci lokalni suvenir 'Karlovačka magla' rekao da građani odbacuju "maglu vladajućih". Građani, kaže Grmoja, žele suverenističku politiku koja vodi računa isključivo o potrebama hrvatskih građana, onu koja štiti hrvatski identitet, hrvatski jezik i hrvatske vrijednosti.

"Jedina autentična hrvatska suverenistička opcija na ovim izborima je Most. Maglu nećemo, i nećete nam je prodavati, posebno kad je u pitanju sigurnost hrvatskih građana, naših žena i naše djece", poručio je Grmoja u društvu Zvonimira Troskota, nositelja Mostove liste u VII. Izbornoj jedinici.

Upozorio je da se Hrvatska suočava s valom nezakonitih migracija, a da se posebno s time suočava Karlovačka županija. Smatra da policija radi dobar posao, ali da nema dovoljno kadrova za nadzor čitave državne granice i zaustavljanje ilegalnih migracija.

VEZANI ČLANCI:

Most ima "nultu stopu tolerancije" na nezakonite migracije jer se njima ugrožavaju državna granica i sigurnost građana, naglasio je te dodao da su identiteti tih migranata nepoznati. "Samo lani je u osam mjeseci bilo 60.000 zahtjeva za azil. Svi oni padaju nama na teret – ili ih moramo primiti ili platiti 20.000 eura po ilegalnom migrantu, a to bi za prošlu godinu ukupno iznosilo 1,2 milijarde eura. Kriva je Vlada Republike Hrvatske", istaknuo je Grmoja.

Mađarsku migrantsku politiku istaknuo je kao uzornu, jer "praktički i ne odobrava azil". "Osim što imamo ilegalne migrante, uvozimo i strane radnike. Inicirat ću slanje vojske na granicu i ograničit ćemo uvoz radne snage. To jamčim kao budući premijer. Takvu ću politiku voditi i nikome se neću dodvoravati. Ne zanima me što će o tome reći neke organizacije civilnog društva", poručio je Grmoja.

VEZANI ČLANCI:

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je u Osijeku odbacio prijedlog Mosta da Hrvatska vojska dođe na državne granice te dodao da za to nema zakonskih preduvjeta. "Jasno je u potpunosti kada vojska ide na granice. I neće ići na državne granice dok za to ne bude bilo zakonskih preduvjeta, i tu je kraj priče", poručio je Anušić komentirajući prijedlog stranke Most koja traži da se Hrvatska vojska postavi na državne granice jer smatraju da je dosta politika koje podržavaju ilegalne, masovne migracije.

Naglasio je da granicu čuva Ministarstvo unutarnjih poslova i policija sa svojim snagama, te da je policija "i više nego sposobna" to odraditi. "Ako bude bilo potrebe i kada bude bilo potrebe te kada se naprave svi preduvjeti, onda će možda izaći i vojska, ali u ovom trenutku ne", rekao je ministar Anušić. Ministar Anušić danas je u Osijeku na svečanosti dodjele ugovora iz Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024.

GALERIJA Osvanuo 'alternativni' izborni kompas, pitanja su urnebesna: Bojiš li se cjepiva, di si bia '91...