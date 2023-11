Šef hrvatske diplomacije o incidentu s njemačkom kolegicom: Mi se uvijek srdačno pozdravimo

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na današnjoj je konferenciji kazao kako je navodno jedan Hrvat poginuo u Pojasu Gaze, u sukobu Hamasa i Izraela koji traje već gotovo mjesec dana. Zasad se za tu informaciju čeka potvrda, dok je ministar kazao kako su zasad svi Hrvati, koji su tražili pomoć pri evakuaciji, zbrinuti u Kairu.

Inače, na konferenciji za medije se osvrnuo i na neobičnu situaciju koja se dogodila kada je Grlić Radman tijekom zajedničke fotografije pokušao poljubiti njemačku kolegicu Annalenu Baerbock. Hrvatski šef diplomacije taj je trenutak nazvao ''nezgodnim trenutkom''.

03.11.2023.

dr. sc. Gordan Grlić Radman,

ministar vanjskih i europskih poslova

03.11.2023.

dr. sc. Gordan Grlić Radman,

ministar vanjskih i europskih poslova

(02.11.2023.)

- Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na zajedničkoj fotografiji. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo - komentirao je.

- Ne znam u čemu je bio problem. Nisam to vidio, nisam bio svjestan. Mi se uvijek srdačno pozdravimo. To je jedan srdačan ljudski pristup kolegici... I kolegi... - dodao je.

