Grlić Radman: Milanović svojim izjavama šteti Hrvatima u Grčkoj

Predsjednik Zoran Milanović svojim izjavama šteti položaju navijača Dinama zatvorenih u grčkim zatvorima nakon sukoba s navijačima atenskog AEK-a, izjavio je u četvrtak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman. "Sigurno da (Milanovićeve izjave) apsolutno jako štete, ne pridonose položaju hrvatskih državljana u zatvorima", kazao je Grlić Radman novinarima na godišnjoj Konferenciji hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. Dodao je kako grčke vlasti smatraju da to "nije hrvatska pozicija, da je to jedan izdvojeni slučaj".

"Naravno, razumiju ovu situaciju, ali u grčkoj javnosti se to loše percipira", istaknuo je Grlić Radman. Milanović poručio kako se hrvatske državljane tretira kao ratne zarobljenike te da se prema njima vrši kolektivna kazna. "Pa onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava, pa ćemo zamijeniti ljude, skupit ćemo mi sto Grka", rekao je hrvatski predsjednik u utorak.

Ministar pravosuđa Ivan Malenica i Grlić Radman posjetili su navijače u zatvoru u ponedjeljak, a Grlić Radman je naglasio kako to nije pritisak na grčko pravosuđe. "Ne možemo raditi pritisak. Ne radimo pritisak ni na vlastito pravosuđe, to su odvojene kategorije. Ne možete raditi pritisak na pravosuđe jedne zemlje članice Europske unije", rekao je šef hrvatske diplomacije. “Kada je u pitanju zaštita hrvatskih državljana. to je naša ustavna, moralna, ljudska i profesionalna obveza”, dodao je.

Grlić Radman je kazao i da nemaju informacije o prijetnjama Hrvatima u zatvoru. “Mi nemamo takvih informacija. (...) Mi smo odmah dobili jamstvo grčkih vlasti, da su njihovi životi sigurni. Oni jesu disperzirani, ali su odvojeni od drugih zatvorenika koji služe kaznu", poručio je. Upitan o mogućnosti postizanja dogovora s Pantovčakom u vezi s imenovanjem veleposlanika, Grlić Radman je odgovorio kako je "hrvatska vlada dala svoj prijedlog" koji je "na predsjednikovu stolu".

