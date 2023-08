Milanović: Zakon je u slučaju naših baraba u Grčkoj grubo prekršen, to je masovna retalijacija

Predsjednik Republike Zoran Milanović ovoga se utorka nalazi u Gorskom kotaru, gdje je u Lokvama sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu 30. obljetnice općine. Podsjetimo, Milanović je ove nedjelje bio i u Barbanu gdje je održana viteška manifestacija Trka na prstenac, a ovoga utorka iz općine Lokve dao je izjave za medije.

- Nemamo rješenja za broj malih Hrvata, on će padati još neko vrijeme. Bitno je da zadržimo način života na koji smo navikli, to bi moglo biti upitno u godinama koje dolaze - komentirao je na početku pa se osvrnuo na pritvorene Boyse u Grčkoj.

- Rekao sam da Vladi nije jednostavno pa je Plenković tri dana nakon rekao skoro isto što i ja. Čekamo vidjeti za što ih se tereti. Habeas corpus (zabrana uhićenja bez konkretnih dokaza) je u slučaju naših baraba grubo prekršen, to nije vladavina prava nego masovna retalijacija prema jednoj etničkoj skupini. Ako BBB-ov način ponašanja pokušaju uklopiti u kazneno djelo koje proizlazi iz neke zločinačke organizacije, to nije istina. Ne zadržavaš sto ljudi u pritvoru radi organiziranja tučnjave, ako se o tome radi - dodao je.

Milanović je dodao i kako ''smo navikli na to ih tih dijelova Europe'', smatrajući kako se to treba javno reći.

- To je čista politika. Za prvih pet dana ja sam rekao: ''Ok, imaju pet dana, neka odvoje žito od kukolja. Nakon toga onima koji su krivi neka sude, ali ostale neka kazne''. Ovo je politička farsa u kojoj Vlada mora pokazati da je napravila sve, a ne može puno - kazao je Milanović, smatrajući kako je tragično što je navijač AEK-a poginuo, ali da se navijači ''nisu zaputili u Grčku kako bi usmrtili mladića''.

Kazao je i kako grčko pravosuđe ''je za napadati jer nema vladavine prava''. - Ne možeš ljude držati u kampu, to je tema za EP. Gdje su naši europarlamentarci? Zašto ne drže presicu? Drago mi je da smo se Plenković i ja složili u bitnom, a to je da je ovo nedopustivo. Izvoli mu to reći u facu. To su naši ljudi, naši mangupi. Njihova je dužnost posjetiti navijače. Ja opet moram o tome galamiti, ali gdje je parlamentarna elita? - zapitao se, dodajući kako je moguće da se bave ''ugroženim mediteranskim vrstama''.

