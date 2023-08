Grčki mediji kritizirali Milanovića: 'Umjesto da se ispriča, on upire prstom u nas!'

Izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića budno se prate u grčkim medijima, samo nekoliko sati prije početka utakmice Dinama i AEK-a. Uglavnom ističu njegov, kako ga zovu, nediplomatski, odnosno provokativni stil ili pak tvrde da se pokušava izravno miješati u grčko pravosuđe.

Portal Iefimerida Milanovićeve je tvrdnje nazvao "provokativnima", pišući o tomu kako hrvatski predsjednik govori da se navijače Dinama koji su trenutačno u grčkim zatvorima tretira kao ratne zarobljenike.

Izdvajaju nekoliko njegovih izjava: "Država mora odraditi svoj posao. Grčka ima svoj proces, ali ja sam predsjednik Hrvatske, i subjektivan sam i sebičan dok se to tiče stotinu hrvatskih zatvorenika. Ti su ljudi zarobljeni kao da je rat", rekao je Milanović u jednoj od njih.

Portal News Break otišao je i korak dalje te je objavio urednički komentar pod nazivom "Zašto samo jedan glas progovara protiv kleveta hrvatskog predsjednika Milanovića? Umjesto da se ispriča, on upire prstom u nas!". Komentar iza kojeg stoji redakcija portala ističe da je samo zastupnik Kyriakos Velopoulos iz krajnje desne stranke Grčko rješenje reagirao na "Milanovićeve provokacije". On je, kako je to trenutačno česta praksa grčkih medija, više puta hrvatske navijače nazvao "neonacistima" te je optužio Milanovića.

"Danas nas optužuje da držimo nacističke Hrvate kao ratne zarobljenike te ih šaljemo u zatvore da ih se siluje. Očito poteze drugih ljudi sudi po sebi, zato što su njegovi zemljaci bili ti koji su napravili zločine bez presedana najprije kao saveznici nacista, i nedavno, protiv srpskih civila", govori krajnji desničar Velopoulos, optužujući konzervativnu grčku vladu da reagira previše mlako u odnosu na Zagreb. Portal Protothema tvrdi da se Milanović pokušava umiješati u grčko pravosuđe.