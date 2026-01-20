Novi CT uređaj na Sv. duhu vrijedan više od 1,2 milijuna eura

Zavod za radiologiju Kliničke bolnice 'Sveti Duh' od danas opremljen 256-rednim CT uređajem vrijednim 1,2 milijuna eura, priopćili su iz Ministarstva zdravstva. CT uređaj nove generacije omogućuje vrhunsku kvalitetu slike, iznimnu brzinu snimanja te napredne tehnologije za smanjenje doze zračenja, čime se osigurava sigurnija i preciznija dijagnostika te snažna podrška kliničkom odlučivanju. Uređaj je namijenjen širokom spektru pretraga, uključujući kardiološke, neurološke i onkološke CT preglede. Posebna prednost za pacijente je kratko trajanje pretrage, što smanjuje nelagodu, potrebu za ponavljanjem snimanja i omogućuje brže postavljanje dijagnoze, osobito kod hitnih, starijih i slabije pokretnih bolesnika.

„Nabava najnovijeg CT uređaja predstavlja ključni korak u dugoročnoj strategiji razvoja Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Ulaganjem u vrhunsku medicinsku tehnologiju ne samo da podižemo kvalitetu i sigurnost dijagnostike za naše pacijente, već i osnažujemo kapacitete naše bolnice za pružanje zdravstvene skrbi po najvišim svjetskim standardima. Ova investicija odražava našu posvećenost kontinuiranom unaprjeđenju usluga i modernizaciji, što je temelj za održivi razvoj i izvrsnost u medicini“, kazao je prof. Edvard Galić, ravnatelj KB "Sveti Duh“.

„Uvođenjem CT uređaja Revolution Vibe naš Zavod dobiva tehnologiju koja zadovoljava najviše suvremene standarde radiološke dijagnostike. Ovaj uređaj omogućuje bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku, uz maksimalnu brigu o sigurnosti pacijenata kroz optimizaciju doze zračenja. Time dodatno jačamo našu ulogu kao referentnog radiološkog centra i osiguravamo još kvalitetniju podršku klinikama i zavodima Bolnice“, istaknuo je doc. Saša Schmidt, pročelnik Zavoda za radiologiju.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić, naglasila je važnost kontinuiranih ulaganja u zdravstveni sustav: „Ulaganja u suvremenu dijagnostičku opremu ključna su za još dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu skrb u javnom zdravstvenom sustavu. Ovakvim projektima jačamo kapacitete bolnica i osiguravamo bolje uvjete za pacijente i zdravstvene djelatnike diljem Hrvatske.“

I ovog puta iz MIZ-a ponavljaju da je nabava najnovijeg CT uređaja "dio kontinuiranog ulaganja Vlade Republike Hrvatske u modernizaciju dijagnostičkih kapaciteta i podizanje kvalitete zdravstvene skrbi u Kliničkoj bolnici 'Sveti Duh' te da je od 2016. do danas u modernizaciju zdravstvene infrastrukture, medicinske opreme i digitalizaciju uloženo je gotovo 3 milijarde eura povrh redovitog godišnjeg proračuna.