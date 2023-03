Gradonačelnik Zadra za sliku na kojoj mu je ekipa iz kafića platio 50.000 eura iz proračuna

Je li zadarski gradonačelnik platio iz gradskog proračuna 400.000 kuna za sliku na kojoj su njegovi prijatelji ili je riječ o umjetničkom dijelu koji je obogatio Grad. Iz zadarske oporbe tvrde da sve ide na DORH i to nakon što je objavljeno da je gradonačelnik Branko Dukić tom odlukom drugim najskupljim slikarom u nas, odmah nakon Mihanovića, učinio mladog Zadranina Marija Javorana.

Slikom Mediterraneo Javoran je prije dvije godine, prvom nagradom na 15. međunarodnom ARC salonu, ali i njezinim sadržajem privukao pažnju a između 12 osoba koje prikazuju nekadašnji težak život na ovim prostorima su njegova majka, tri prijateljice i poznati gradski „likovi" - Pefa, Hofman, Lala i Venci Jurin.

- Slika je posebno oduševila zadarskog gradonačelnika Branka Dukića, koji je Javoranu te godine dodijelio Grb grada Zadra. Na prijemu u Gradskoj upravi izrazio je želju da ovo njegovo djelo postane dio stalnog postava budućeg Muzeja grada, nakon što se dovrši rekonstrukcija Providurove palače - naveo je lokalni portal 057 prije nekoliko dana uz dodatak da je kupnja Mediterranea obavljena je u tišini i da se tek s tragom u financijskim izvještajima Grada Zadra, u kojima se navodi kako je za „nabavu umjetničke slike akademskog zadarskog slikara (ne navodi se kojeg) utrošen iznos od 225.136,39 kuna".

- Radi se o slici Mediterraneo mladog zadarskog umjetnika Marija Javorana, djelu koje je dobilo brojna međunarodna priznanja, između ostaloga i na 15. međunarodnom ARC salonu u organizaciji američke zaklade Art Renewal Center. Riječ je o jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za figurativno slikarstvo, crteže i kiparstvo gdje je Javoranov rad nagrađen prvim mjestom u kategoriji crteža, te je nakon toga bio izložen u muzeju Sotheby`s u New Yorku te Muzeju suvremene umjetnosti u Barceloni.

S obzirom na međunarodni interes za tim djelom, a uz želju da ono trajno ostane u Zadru, donesena je odluka o kupnji i sklapanju ugovora s tim uspješnim mladim zadarskim umjetnikom. Temeljem ugovora, u 2022. je isplaćen prvi dio iznosa od ukupno ugovorenih 50.000 eura, a ostatak je predviđen za isplatu u 2023. godini. Nakon isplate će se, u dogovoru s kustosom izložbe Jedan svijet Brankom Franceschijem odrediti najbolje mjesto u postavu te trajno izložiti u Providurovoj palači, kažu u Gradskoj upravi - za 057.

Prenosimo i objavu sa stranica grada Zadra kada je Mediterraneo otišao u New York pa u Barcelonu! - Na 15. međunarodnom ARC salonu u organizaciji američke zaklade Art Renewal Center, jednom od najprestižnijih svjetskih natjecanja za figurativno slikarstvo, crteže i kiparstvo, djelo Marija Javorana pod nazivom Mediterraneo, nagrađeno je prvim mjestom u kategoriji crteža!

U konkurenciji pet tisuća radova iz 83 zemlje, crtež gigantskih dimenzija 4,35 x 3,05 m u tehnici ugljene olovke, zajedno s ostalim nagrađenim djelima bit će biti izložen u muzeju Sotheby's u New Yorku te Muzeju suvremene umjetnosti u Barceloni. Djelo je prema riječima umjetnika, svojevrsni hommage Ilji Rjepinu, ukrajinsko - ruskom umjetniku koji je naslikao naširoko poznato djelo "Burlaci s Volge". Marijevi "burlaci" su Zadrani koji umjesto carskog broda vuku drvenu olupinu, metaforu Mediterana kakav je nekad bio - naveli su iz Grada uz čestitke slikaru. Na neospornu činjenicu da je na slici nekoliko gradonačelnikovih prijatelja reagirali su iz Akcije mladih navodeći sto se sve moglo za te novce učiniti po pitanju socijalne politike grada, prehrane za učenike, pomoći osobama s invaliditetom…i sve nazivaju najvećim skandalom u novijoj Zadarskoj povijesti.

- Još ne vjerujem da se u jeku niza socijalnih programa, koje smo putem amandmana na prošlogodišnji pa i na ovogodišnji proračun implementirali, kako bi izravno utjecali na potrebe najosjetljivijih nam sugrađana, gradonačelnik odlučio kupiti sliku za imaginarni muzej za kojeg znaju samo on i pročelnica Bušić i to za skoro 400 000 Kn!!!. Ovim nečasnim činom nažalost obistinile su se sve one optužbe o bešćutnosti i krivim prioritetima Branka Dukića, koji je umjesto pomoći umirovljenicima, osobama s invaliditetom i našoj zadarskoj dici odlučio u povijest grada na silu upisati svoju ekipu iz kafića. Šteta što je slikar mlad pa nije poznavao Dorkina i Babalujija da i njih uklopi u ovu povijesnu blamažu zadarskog HDZ-a.

Slika Mediteraneo, koja bi trebala prikazati muku dalmatinskog težaka po Gradu Zadru prikazuje likove koji cijeli dan sjede u kafiću i hrane mačke, a po meni je pljuska svim onima kojima je navodno namijenjena. U šturom priopćenju naručitelja saznali smo da će se slika postaviti u Providurovu palaču, umjesto u Brankov dnevni boravak ili u Medulićevu. Ovakav bezobrazluk je neviđen i u najnerazvijenijim zemljama Azije i Afrike. Radi svega navedenog zatražit ćemo od DORH-a da obavi istražne radnje, kako bi ustanovili da slučajno nije došlo do zabune - naveo je u ponedjeljak ujutro Ante Rubeša iz Akcije mladih.

