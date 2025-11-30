Naši Portali
OGLASILA SE IVA RINČIĆ

Gradonačelnica Rijeke objavila zašto nije bila na prosvjedu: Ne želim se svrstavati uz petokraku

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić održala je konferenciju za medije
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.11.2025.
u 19:12

"Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja", poručila je

Danas je u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli održan marš "Ujedinjeni protiv fašizma", na kojem su se okupili građani kako bi zajednički poslali poruku protiv mržnje, ekstremizma i netolerancije. Nakon završetka prosvjeda, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić uputila je službeno priopćenje, u kojem je istaknula važnost civilnog angažmana, solidarnosti i očuvanja demokratskih vrijednosti u gradu. Priopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma?

Odavno antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime: pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije "antifašist". Za sve zrele ljude, "antifašizam" je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom. U svibnju 2025. dobila sam mandat većine Riječana koji su izašli na izbore – dobila sam mandat mijenjati Rijeku. To namjeravam i učiniti. To ukratko znači – ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav "Za dom spremni". Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje.

Skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili, pak, sa zastavama propale države i petokrakama, ne namjeravam pohoditi. Svi bismo se trebali zamisliti nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći. Na kraju, vrlo važno – najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja i izražavam razočaranje što smo takvim scenama danas svjedočili u našoj Rijeci. Nasilje samo rađa novo nasilje i ono je uvijek problem, a nikada rješenje. Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja.

Pozivam sve naše sugrađane da ostanu angažirani, dižu svoj glas protiv nepravde, ali da istovremeno budemo oprezni u našim postupcima i riječima. Prava borba za slobodu i ljudska prava uvijek treba biti utemeljena na dijalogu i zajedništvu, a nikako na zatiranju prava drugoga da iskaže svoje mišljenje, ma koliko se s njim možda ne slagali".

FOTO Evo što su prosvjednici poručili transparentima na današnjem maršu
Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
19:18 30.11.2025.

Nije loše, nije loše. Nije 100% točno, ali je znajačan pomak. Slažem se da je zabranjivanje koncerata klasični fašizam, što će reći da je Tomašević u stvari isto što i austrijski kaplar, ali na blokatorima puberteta.

VA
VanjaPlank
19:15 30.11.2025.

Nadam se da je zabranitelj Tomašević čuo poruku

ZG
zgubidan
19:21 30.11.2025.

Hvala antifašistima da su nas maknuli od sveg zla, zamisli danas bi bili zadnja prčija kao tamo neka Austrija, Italija, Njemačka. Hvala im što su nas stavili na ispravan put. Ovi su fakat kao i udruga za zaprašivanje krokodila po Jarunu, nitko normalan osim njih ne vidi svrhu njihovog djelovanja...

