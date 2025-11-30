Gradonačelnica Rijeke objavila zašto nije bila na prosvjedu: Ne želim se svrstavati uz petokraku

Danas je u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli održan marš "Ujedinjeni protiv fašizma", na kojem su se okupili građani kako bi zajednički poslali poruku protiv mržnje, ekstremizma i netolerancije. Nakon završetka prosvjeda, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić uputila je službeno priopćenje, u kojem je istaknula važnost civilnog angažmana, solidarnosti i očuvanja demokratskih vrijednosti u gradu. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Zašto ja, kao gradonačelnica Rijeke, nisam otišla na marš Ujedinjeni protiv fašizma?



Odavno antifašizam nije ono što sugerira njegovo ime: pa ipak, ne znam nikoga iz kruga ljudi oko mene, a da nije "antifašist". Za sve zrele ljude, "antifašizam" je danas skup vrijednosti koji podrazumijeva slobodu govora, mišljenja i odabira, suprotstavljanje svim ekstremizmima, vjernost svim pozitivnim elementima tradicije. Istovremeno, za neke druge, antifašizam je veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom. U svibnju 2025. dobila sam mandat većine Riječana koji su izašli na izbore – dobila sam mandat mijenjati Rijeku. To namjeravam i učiniti. To ukratko znači – ne želim se svrstavati uz petokraku, kao što se ne želim svrstavati niti uz pozdrav "Za dom spremni". Želim poštovati sve što je vrijedno iz vremena kada su naši stari, a zatim i naši branitelji ginuli u vjeri da će nama stvoriti nešto bolje.

Skupove, marševe, demonstracije s maskama i kapuljačama te koncerte s ikonografijom mržnje ili, pak, sa zastavama propale države i petokrakama, ne namjeravam pohoditi. Svi bismo se trebali zamisliti nad starom istinom da nad podjelama u društvu uvijek profitiraju neki treći. Na kraju, vrlo važno – najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja i izražavam razočaranje što smo takvim scenama danas svjedočili u našoj Rijeci. Nasilje samo rađa novo nasilje i ono je uvijek problem, a nikada rješenje. Rijeka, kao grad s bogatom tradicijom, pa i antifašističkom, uvijek će biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja.

Pozivam sve naše sugrađane da ostanu angažirani, dižu svoj glas protiv nepravde, ali da istovremeno budemo oprezni u našim postupcima i riječima. Prava borba za slobodu i ljudska prava uvijek treba biti utemeljena na dijalogu i zajedništvu, a nikako na zatiranju prava drugoga da iskaže svoje mišljenje, ma koliko se s njim možda ne slagali".